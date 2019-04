Ovo su najsmješnije engleske riječi. I kad se prevedu na hrvatski nisu ništa manje urnebesne

Psiholozi s dva sveučilišta udružili su snage kako otkrili zašto su ljudima neke riječi tako smiješne. Čak su zato potrebu izradili i statistički model. Evo što su doznali...

Sigurno ste se barem jednom zapitali zašto su neke riječi sami po sebi tako smiješne. Ono, doma ste, gledate televiziju, neki film, seriju, crtić, i iznenada prasnete u smijeh. Zašto se to događa? Što je okidač za smijeh? Znanost je potražila odgovor i na to pitanje. I odmah da znate: istraživači su na dobrom putu da do kraja razotkriju tajnu humora i pronađu odgovor na prastaro pitanje: zbog čega su neke riječi toliko smiješne? Za tu su prilliku izradili i čitav sustav prepoznavanja smiješnih riječi.

Istražili smiješnost 5000 engleskih riječi

Humor je prilično apstraktan. O smislu za šalu ne raspravlja se, baš kao ni o ukusu, pa što je nekome smiješno drugome nije. Čitava stvar je prilično subjektivna pa je smiješnost nečega prilično teško izmjeriti. No, ekipa s psihološkog odsjeka sveučilišta u Alberti i njihovi kolege sa sveučilišta u Warwicku otkrili su da postoje neke, univerzalno smiješne riječi.