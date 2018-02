1/5

Ako već ionako koristite Facebook Messenger kao omiljenu metodu komunikacije, vjerujemo da će vas obradovati vijest da app radi i na Android Autu.

Na prikazu ćete tako moći vidjeti poruke te možete stisnuti Play da biste ih preslušali. Ako vas prijatelji zatrpavaju porukama tijekom vožnje, a to vam počinje polako ići na živce, uvijek možete pritisnuti I’m driving right now kako biste im dali do znanja da 'sada nije baš najbolje vrijeme'.

Facebook Messenger možete skinuti ovdje.