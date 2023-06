Oni znaju sve o stvarima koje kupujete, a s Amerikancima rade i na posebnom projektu

Kao velik poticaj i dokaz da su na dobrom tragu, navode da je njihovo rješenje odabrano od Američke agencije za hranu i lijekove (FDA – Food and Drug Administration) u nedavnom postupku otvorenog poziva za odabir preporučenih rješenja za sljedivost hrane široke primjenjivosti – Food Traceability Challenge – u konkurenciji od više od 90 najvećih svjetskih IT kompanija. Njihovo rješenje je među preporučenima za najširu primjenu na američkom tržištu hrane, vrijednom 3.500 milijardi američkih dolara godišnje.

Tri strateška cilja tvrtke u 2023.

Za ovu godinu postavili su tri strateška cilja. U SAD-u je u studenom 2022. finaliziran regulatorni okvir za tzv. FSMA 204 (Food Safety Modernization Act Final Rule on Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods.) Tim okvirom se značajno podiže standard za sigurnost hrane uspostavom sustava sljedivosti za određene vrste prehrambenih proizvoda, s rokom za usklađenost do siječnja 2026.

Stoga je tvrtki ED Solutions jedan od strateških ciljeva tijekom ove godine svoje rješenje u potpunosti uskladiti sa zadnjom verzijom regulative te izaći na američko tržište s produkcijskom verzijom sustava kako bi potencijalnim klijentima 'omogućili brz, jednostavan i povoljan model uskladivosti sa spomenutom regulativom'.

'S obzirom na to da se radi o vrlo velikom broju poslovnih subjekata koji se moraju uskladiti (nekoliko stotina tisuća), očekujemo na tom području značajan rast, ali i značajan opseg poslova s našim lokalnim partnerima', smatra.

Drugi cilj je vezan uz tržište Europske unije. Europska komisija usvojila je novi akcijski plan za kružnu ekonomiju – Circular Economy Action Plan ili CEAP – jedan od glavnih sastavnica tzv. Europskog zelenog plana.

'Sljedivost je jedan od ključnih pokretača za uspostavu kružne ekonomije. Mogućnost praćenja odakle dolaze ulazne sirovine i proizvodi te kamo odlaze otvara mogućnosti smanjenja, ponovnog korištenja, ponovne proizvodnje i recikliranja. U bliskoj budućnosti Europska komisija predviđa uvođenje digitalnih putovnica proizvoda, pri čemu će se omogućiti označavanje proizvoda, njihova identifikacija te povezivanje s raznim izvorima informacija relevantnim za kružnu ekonomiju i održivost', kaže Jelačić.

Dodatno će, tvrdi naš sugovornik, digitalne putovnice – Digital Products Passports – omogućiti krajnjim korisnicima, odnosno kupcima, odlučivanje na temelju boljih informacija, povećati transparentnost s obzirom na javni interes te pomoći nacionalnim tijelima u poslovima nadzora i kontrole kvalitete.

'Treći važan fokus ove godine je na uspostavi sustava prijenosa terenskih podataka s naših senzora satelitskim putem, što će omogućiti prikupljanje ulaznih podataka sa širih geografskih područja. Time će naše integralne usluge sustava sljedivosti postati jednako dostupne na području cijelog svijeta', zaključuje.