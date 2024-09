Održano predstavljanje novih Apple uređaja u iSTYLE trgovini: Hiljson Mandela i Paula Sikirić prvi unboxali iPhone 16

U posebnoj ulozi našli su se poznati glazbenik Hiljson Mandela i lifestyle influencerica Paula Sikirić, koji su svojim prvi unboxali nove uređaje i podijelili svoje dojmove o najnovijim iPhone, Apple Watch i AirPods modelima.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus: snažnije performanse i novi dizajn

Apple je unaprijedio iPhone 16 i 16 Plus modele. Zahvaljujući novom A18 čipu, uređaji su brži i učinkovitiji, dok nove fizičke tipke kao što su Action Button i Camera Control omogućuju jednostavniji pristup ključnim funkcijama. Redizajnirani stražnji panel, s kamerama postavljenima u vertikalnu liniju, donosi osvježen izgled, a novi modeli dostupni su u pet atraktivnih boja: plavoj, roza, tirkiznoj, crnoj i bijeloj.

iPhone 16 Pro i Pro Max: veći ekrani i vrhunska tehnologija

Pro modeli zadržavaju status najboljih uređaja u ponudi, s većim ekranima (6,3 i 6,9 inča) i tanjim okvirima. Najnoviji A18 Pro čip omogućuje nevjerojatne performanse, osobito kod rada s generativnom umjetnom inteligencijom. Ovaj moćan čip također produžava trajanje baterije, dok novi sustav za hlađenje povećava efikasnost, omogućujući do 20 % bolju održivu izvedbu. Zahvaljujući većim baterijama i sustavu hlađenja, iPhone 16 Pro modeli pružaju najbolje trajanje baterije u seriji do sada.

Kamere su unaprijeđene s 48 MP glavnim senzorom, 48 MP ultraširokom kamerom i 12 MP telefoto kamerom s optičkim zumom od 5x, dok nova Camera Control tipka omogućuje intuitivno snimanje. Sposobnost snimanja videa u 4K rezoluciji sa 120 sličica u sekundi dodatno naglašava moć ovih uređaja, a novi mikrofoni studijske kvalitete donose vrhunski zvuk.

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max dolaze u četiri elegantne boje: crni titan, prirodni titan, bijeli titan i pustinjački titan, pružajući sofisticiran izgled uz iznimnu otpornost. Dostupni su u veličinama od 6,3 inča za iPhone 16 Pro te 6,9 inča za iPhone 16 Pro Max, što su najveći zasloni u povijesti Appleovih uređaja. Korisnici mogu birati između različitih kapaciteta pohrane – 128GB, 256GB, 512GB i 1TB – osiguravajući dovoljno prostora za sve vrste sadržaja.

Apple Watch Series 10: revolucionarna poboljšanja za svakodnevni život

Apple Watch Series 10 donosi revolucionarne inovacije, uključujući otkrivanje apneje u snu – zdravstvenog stanja koje uzrokuje prekide disanja, što može ostati nedijagnosticirano kod mnogih. S najtanjim dizajnom do sada, ovaj model je 10 % tanji od prethodnika i ima najveći zaslon, koji je 30% veći i 40 % svjetliji pod kutom. Sat dolazi u elegantnim aluminijskim verzijama, a korisnicima nudi brzo punjenje do 80 % u samo 30 minuta. Vodootporan je do 50 metara i uključuje napredne značajke za praćenje aktivnosti u vodi.

Poboljšanje značajke potvrđuju Appleovu posvećenost pružanju naprednih alata za zdravlje i fitness, čineći Apple Watch Series 10 savršenim partnerom za svakodnevni život i aktivan način života.

Apple Watch Ultra 2: napredne značajke za avanturiste

Apple Watch Ultra 2 je vrhunski pametni sat namijenjen avanturistima i sportskim entuzijastima. Opremljen je najpreciznijim GPS-om u sportskom satu, a nudi napredne funkcije poput mjerača dubine, dvofrekventnog GPS-a, te softvera za precizno pozicioniranje. Sat može pratiti dubinu do 20 stopa pod vodom, mjeriti temperaturu vode, te sadrži aplikaciju Tides za praćenje plima, oseka i drugih obalnih informacija. Ultra 2 dolazi u novoj boji 'Satin Black' što dodatno proširuje stilsku ponudu.

AirPods 4: najudobnije slušalice dosad

AirPods 4 predstavljaju najudobniji model slušalica koje je Apple do sada ponudio, zahvaljujući naprednim tehnologijama poput 3D modeliranja i laserske topografije za bolju prilagodbu ušima. Ove slušalice donose vrhunski doživljaj zvuka s personaliziranim prostornim zvukom (spatial audio) i naprednim smanjenjem buke. Case za punjenje, koji je najmanji do sada, podržava USB-C i bežično punjenje, što čini AirPods 4 praktičnijim za svakodnevnu upotrebu.

Apple Inteligence: novi sustav umjetne inteligencije za pametnije uređaje

Apple Intelligence kojeg je Apple predstavio ranije ove godine novi je sustav umjetne inteligencije koji dolazi s iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia. Omogućuje pametno upravljanje zadacima poput kreiranja i uređivanja teksta, pretraživanja i obrade fotografija te smanjenja broja obavijesti, sve uz visoku razinu privatnosti. Korištenjem Appleovih čipova, sustav obrađuje podatke lokalno ili putem privatnog oblaka, što jamči sigurnost korisničkih informacija. Ključne značajke uključuju pametno pisanje, poboljšane funkcije za e-poštu i Siri te vizualnu inteligenciju za prepoznavanje objekata u stvarnom vremenu. Međutim, korisnici u Europskoj uniji i Kini morat će se za to strpjeti još neko vrijeme zbog regulatornih ograničenja.

iSTYLE sada nudi najnovije iPhone 16 serije i Apple Watch uređaje, koji su dostupni za kupnju odmah. Evo početnih cijena:

iPhone 16 Pro 128 GB : 1.059,99 EUR

: 1.059,99 EUR iPhone 16 Pro Max 256 GB: 1.619,99 EUR

1.619,99 EUR iPhone 16 128 GB : 1.059,99 EUR

: 1.059,99 EUR iPhone 16 Plus 128 GB : 1.059,99 EUR

: 1.059,99 EUR Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm : 939,99 EUR

: 939,99 EUR Apple Watch Series 10 GPS, 42mm: 469,00 EUR

Također, iSTYLE nudi i raznovrstan izbor dodataka dizajniranih za personalizaciju i unapređenje njihovih iPhone, AirPods i Apple Watch uređaja. Bilo da traže zaštitne futrole, zaštitu za ekran, punjače ili bilo koji drugi dodatak za svoje nove uređaje, iSTYLE ima nešto za svakoga.

Na događaju povodom predstavljanja novih uređaja, prvih 50 kupaca primilo je poseban poklon iznenađenja. Uz to, iSTYLE pruža praktična rješenja i potporu kroz opcije osiguranja proizvoda, produžene garancije i konkurentne maloprodajne cijene, kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i zadovoljstvo kupaca.

Za više informacija o novim Apple uređajima, posjetite iSTYLE trgovinu ili službenu web stranicu.