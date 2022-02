Obratite pažnju: Ovo su načini na koje hakeri mogu napasti vaš smartfon

Znatiželja i nesigurnost glavni su alati cyber kriminalaca koji nastoje provaliti u vaš smartfon. Njihov cilj su obično krađa identiteta, bankovne prijevare i korištenje vašeg telefona za daljnje napade

Smartfone koristimo za skoro sve, od plaćanja računa do svakodnevne komunikacije. Oni sadrže vrlo osjetljive informacije o našem životu, što znači da ako te informacije dospiju u krive ruke, posljedice bi mogle biti katastrofalne. S obzirom da je znanje pola puta do pobjede, dobro je biti informiran o načinima na koje vaš mobilni uređaj može biti hakiran.

Može li netko hakirati vaš smartfon na daljinu?

Hakeri ne trebaju uzeti vaš smartfon u ruke kako bi ga 'preuzeli'. Oni s daljine mogu ciljati bilo koje podatke koje ste na njemu pohranili - lozinke, SSN-ove, detalje bankovnih računa, poruke, fotografije - skoro sve može završiti u rukama negativaca - ako ne pazite što radite i ako niste zaštićeni.

Kako bi pristupili vašem smartfonu, hakeri koriste ranjivosti u operativnom susatvu ili pokušavaju nagovoriti ljude da preuzmu i instaliraju softer koji na uređaj može prenijeti maliciozni računalni kod. Najgori dio priče je što se takva tehnologija cijelo vrijeme unaprijeđuje, što znači da je procedura hakerskog napada na udaljeni telefon sve lakša i lakša. Posotje aplikacije kojima se može pristupiti smartfonu koristeći samo telefonski broj. Hakeri mogu preuzeti i kontrolu nad kamerom, no za sve to mi trebaju alati. Kako bi došli do vašeg smartfona, trebaju im: