Nova tehnologija za upravljanje dijabetesom stigla u Hrvatsku

Sustav koji je od sada dostupan u Hrvatskoj, Dexcom ONE+, zamijenit će sustav prethodne generacije, Dexcom ONE. Dexcom ONE+ koristi najbolji i najtočniji dizajn senzora tvrtke Dexcom.

Dexcom je također uključio povratne informacije, kako od krajnjih korisnika tako i od zdravstvenih stručnjaka, prilikom izrade Dexcom ONE+, osiguravajući jednostavno za korištenje, visoko učinkovito iskustvo kontinuiranog praćenja glukoze za osobe koje liječe dijabetes tipa 1 ili tipa 2.

'U Hrvatskoj približno 390 000 ljudi živi s dijabetesom, no procjenjuje se da je dijagnoza potvrđena tek kod 60% oboljelih osoba te da je ukupan broj oboljelih znatno veći. Dolazak Dexcom ONE+ u Hrvatsku je veliki uspjeh, prije svega, za osobe oboljele od dijabetesa, jer im upotreba sustava za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu pomaže u poboljšanju zdravstvenih ishoda. Iznimna točnost sustava Dexcom ONE+ u kombinaciji s integriranim senzorom dodatno značajno olakšava svakodnevni život. U vremenu u kojem moderna tehnologija igra sve važniju ulogu u upravljanju dijabetesom, izuzetno nas raduje što možemo kontinuirano pridonositi poboljšanju kvalitete života osoba s dijabetesom', izjavila je Martiana Džepina, direktorica tvrtke MEDILAB ONE, službenog distributera sustava Dexcom ONE+ u Hrvatskoj.

Dexcom ONE+ razvijen je kako bi olakšao regulaciju dijabetesa, a jednostavno ga mogu početi koristiti čak i osobe koje do sada nisu imale iskustva s korištenjem CGM sustava. Kao i svi sustavi tvrtke Dexcom, Dexcom ONE+ daje jasnu sliku o tome kako se razina glukoze mijenja u stvarnom vremenu, bez uboda prstiju ili skeniranja, čime olakšava‖ osobama s dijabetesom postizanje dugoročnih rezultata.

Važno je napomenuti da Dexcom ONE+ omogućuje korisniku i jednostavno dijeljenje vrijednosti glukoze s maksimalno deset osoba, što je posebno važno za osjećaj sigurnosti roditelja čija djeca imaju dijabetes. Još jedan važan element je mogućnost dodavanja bilješki za određene događaje, poput obroka, davanja inzulina ili sportskih aktivnosti. Dexcom senzori poznati su po svojoj točnosti i pouzdanosti, a uz opciju dodavanja bilješki, Dexcom ONE+ i liječnicima i samim korisnicima osigurava pristup informacijama potrebnim za donošenje odluka nužnih za poboljšanje regulacije glukoze.