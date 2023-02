Nova era TV-a: TP Vision predstavio najnovije Philipsove televizore

Osim najave novih serija televizora i njihovih novih značajki od kojih se ističe poboljšanji Android Smart TV sustav Google TV, TP Vision je predstavio i prodajne rezultate istaknuvši veliki rast u prodaji slušalica. Osobito su zanimljive slušalice za trkače i suradnja s projektom Wing For Run

U Amsterdamu je TP Vision, tvrtka zadužena za promociju i distribuciju proizvoda Philipsove divizije za sliku i zvuk za Europu i Amerike objavio poslovne rezultate i predstavio nove uređaje.

Kostas Vouzas, izvršni direktor TP Visiona je izjavio kako je unatoč sve težim globalnim gospodarskim i političkim izazovima, TP Vision zadržao rast u segmenta, a posebno se istaknuo prodajni uspjeh OLED Ambilight i GO Sports proizvoda.

Philips OLED Ambilight televizori i dalje bilježe rast popularnosti zahvaljujući visokoj kvaliteti slike, stvorene kombinacijom najnovije tehnologije OLED panela, s P5 AI paketom za obradu slike interno razvijenim u TP Visionu. U dodatnim odabranim Ambilight televizorima nastavit će se koristiti zvuk Bowers & Wilkinsa, partnera brenda.

Philips Sound uspješno je ostvario snažan rast audio proizvoda od 12 posto, a vrhunac je povećanje prodaje slušalica za 22 posto u 2022. godini, s planovima za poticanje daljnjeg rasta. Osim toga, fokus na sportski segment pokazao se kao pun pogodak među potrošačima u 2022. godini, s novim slušalicama serije GO i novo predstavljenim robusnim prijenosnim bežičnim zvučnicima koji su povećali prodaju za više od 70 posto.

Rast je potaknut kvalitetom i inovativnošću novih proizvoda te kredibilitetom koji Philips uživa kod sportske publike, što je pojačano kontinuiranom suradnjom s Team Jumbo Vismom i partnerstvom s Wings for Life World Runom, najvećim svjetskim trkačkim događajem.

TP Vision će također uvesti Philips u novi tržišni segment lansiranjem prvih Philips slušalica za spavanje u suradnji s Kokoonom, dizajniranih u partnerstvu sa znanstvenicima koji se bave problematikom spavanja, da bi ponudili rješenje za poteškoće poremećaja sna i pomogli onima koji ih nose da lakše zaspu i zaštite svoj san od vanjskih smetnji.

TP Vision također nastavlja partnerstvo s The Explorers, podupirući njihov projekt stvaranja arhivskog sadržaja zemaljskih čuda i prirodne, kulturne i ljudske baštine Zemlje. Pozitivan utjecaj na okoliš može postići podizanjem svijesti kroz partnerstvo s organizacijama istomišljenicima kao što su to The Explorers jer kroz partnerske suradnje se može stvoriti savršeni miks visoke tehnologije i održivosti.

Na konferenciji su predstavljeni novi premium modeli OLED, 'The Xtra' serije i LCD Ambilight TV prijemnika. Sve nove modele pokreće novi P5 procesor 7. generacije.