Zvijezda serije The Last of Us bio bi bolji Mario od Chrisa Pratta

Pedro Pascal glumi u izvrsnoj parodiji Super Mario Karta i The Last of Us prikazanoj u sklopu najnovijeg Saturday Night Livea

Pedro Pascal se u sklopu nastupa na Saturday Night Liveu našalio sa ulogom u HBO seriji The Last of Us. Glumac koji u postapokaliptičnoj drami igra Joela vodio je ovotjednu skeč emisiju NBC-ja. U prethodno snimljenom skeču Pascal igra Super Marija u mračnoj adaptaciji Nintendove popularne igre Super Mario Kart. Lažna serija Mario Kart se odvija deset godina nakon kolapsa Mushroom Kingdoma gdje haraju Marijevi neprijatelji, Goombe, koji su opisani kao hodajuće gljive (referenca na kordicepsom inficirane negativce The Last of Usa).

Gledatelji su ostali oduševljeni skečem koji je doživio velik uspjeh na društvenim mrežama.