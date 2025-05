Nobelovac izazvao buru među znanstvenicima: 'AI će izliječiti sve bolesti već za 10 godina'

Demis Hassabis je dobio Nobelovu nagradu iz kemije upravo zahvaljujući umjetnoj inteligenciji: 39-godišnji britanski znanstvenik u Googleovoj tvrtki DeepMind je razvio model AlphaFold2 uz čiju pomoć se mogu predvidjeti strukture praktično svih do sad poznatih 200 milijuna oblika bjelančevina.

No niti to nije sve što se umjetnom inteligencijom može još postići, uvjeren je Hassabis. Bjelančevine su praktično svi najvažniji dijelovi ljudskog tijela i tu onda AI može lako utvrditi nekakav poremećaj. 'Mislim da ćemo jednog dana možda moći izliječiti sve bolesti uz pomoć AI-ja', izjavio je znanstvenik u razgovoru na postaji CBS News. Voditelj Scott Pelly ga je pitao: 'To je kraj svih bolesti?' To nam je nadohvat ruke, tvrdi Hassabis. 'Možda već u sljedećem desetljeću, zapravo ne znam zašto to ne bismo mogli.'

Drugi znanstvenici nisu baš tako sigurni. Biokemičarka i informatičarka Katharina Zweig nam objašnjava kako se tek na temelju trodimenzionalne strukture neke bjelančevine može procijeniti koju funkciju ima 'jer to zapravo još ne znamo za većinu bjelančevina u ljudskom tijelu', priznaje profesorica s Algorithm Accountabillty Lab Tehničkog sveučilišta Kaiserslautern-Landau, prenosi Deutsche Welle.