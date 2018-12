NASA-ina letjelica kreće ususret tajnovitom Ultima Thuleu

Svemirska sonda New Horizons dobila je 'zeleno svjetlo' za prelet pored masivnog kozmičkog tijela Ultima Thule smještenog u tajnovitom Kuiperovom pojasu - području na rubu našeg sustava

Kako stvari stoje - New Horizons će se mimoići sa Ultima Thuleom na novu godinu 1. 1. 2019 .

Američki znanstvenici iz NASA-e u ponedjeljak su usmjerili letjelicu New Horizons prema Ultima Thuleu, udaljenom kozmičkom objektu skrivenom unutar Kuiperovog pojasa. Razlog zbog kojeg su voditelji misije zadnja tri tjedna sjedili na rubu stolca je opasnost od potencijalnog udara koji bi uništio brzojureću letjelicu, no kako stvari stoje - između Horizonsa i Ultima Thulea nema prašine, kamenja ni ostalih prepreka koje bi misiju priveli preuranjenom kraju.

S obzirom da pred letjelicom nema smetala, New Horizons će se nastaviti kretati svojom putanjom koja će ga dovesti na svega 3500 kilometara udaljenosti od Ultima Thulea, također poznatog kao 2014 MU69. Trenutna brzina letjelice je oko 50,700 kilometara na sat, što znači da ga bi sudar sa predmetom veličine rižinog zrna doslovno razorio na komade.

'Letjelica je trenutno na putu za optimalni prelet, triput bliži od susreta s Plutonom' rekao je Alan Stern, voditelj istraživanja na projektu New Horizons te ambiciozno zaključio 'Ultima, pripremi se - stižemo!'. Ultima Thule je zamišljen kao vrlo bliski binarni sustav dva kozmička objekta zajedničkog promjera oko 30 kilometara.

Kada stiže?

New Horizons će se Ultima Thuleu približiti 1. sječnja 2019. u 18:33. Nismo sigurni kada će javnost dobiti priliku vidjeti sliku Ultima Thulea izbliza, no valja uzeti u obzir da slanje informacija s New Horizonsa prema Zemlji traje šest sati, sedam minuta i 48 sekundi.