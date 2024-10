Najprecizniji ultrazvučni test otkriva rak jajnika u 96 posto slučajeva

Nova studija usporedila je sve testove za dijagnosticiranje ovoga ozbiljnog stanja koji su trenutačno dostupni na tržištu i otkrila da je jedan od njih puno osjetljiviji od ostalih. Od šest ispitanih dijagnostičkih testova, model IOTA ADNEX, koji nastoji otkriti kako kvržica izgleda pri ultrazvučnom pregledu, bio je najprecizniji i uz njegovu pomoć rak jajnika otkriven je u čak 96 posto slučajeva.

Ovaj ultrazvučni test znatno nadmašuje trenutačni standard skrbi u Velikoj Britaniji, tvrde britanski stručnjaci koje predvodi profesorica Sudha Sundar sa Sveučilišta u Birminghamu.

Po njihovu mišljenju otkrića ukazuju na to da bi upravo ovaj test trebao zamijeniti trenutačni standard testa skrbi u Velikoj Britaniji, nazvan indeksom rizika od malignosti (RMI1), koji identificira 83 posto karcinoma jajnika.Premda će test s većom preciznošću vjerojatno dovesti do toga da će se i kod određenog broja žena koje nemaju rak pokazati mogućnost većeg rizika od razvoja raka jajnika, stručnjaci se slažu da bi to bilo općenito korisno.