Astronomi uopće nisu tragali za crnim rupama, oni su mislili da je HR 6819 jednostavan binarni sustav, sastavljen od dvije vidljive zvijezde koje kruže jedna oko druge...

Par zvijezda u sustavu zvanom HR 6819 toliko nam je blizak da ih u vedroj noći na južnoj hemisferi čovjek može vidjeti bez teleskopa. Ono što se golim okom ne vidi je crna rupa koja se skriva u zviježđu Teleskop . Udaljena samo 1000 svjetlosnih godina, to je Zemlji najbliža otkrivena crna rupa. Znanstvenicima bi mogla pomaći da pronađu i ostale crne rupe po Mliječnom putu.

No, njihova opažanja s 2,2-metarskim teleskopom u ESO-ovom opservatoriju La Silla u Čileu otkrila su nešto neobično: jedna je zvijezda okružila oko nepoznatog objekta svakih 40 dana, dok se druga zvijezda vrtjela oko tog para.

'Ako materija padne u crnu rupu, ona se enormno zagrijava, a kad je tvar jako vruća, zrači vrlo kratkim valnim duljinama, kao na rendgenu', kaže Baade.

Suprotno tome, novootkrivena crna rupa ne skuplja masu svoje zvijezde pratiteljice. Vrlo je malo primjera ove vrste 'ne-interaktivne' crne rupe poznato u Mliječnom putu, ali ovaj bi mogao dovesti do otkrića dosad skrivene kozmičke populacije.

Astronomi su predvidjeli da bi u našoj galaksiji trebalo postojati između 100 milijuna do milijardu crnih rupa zvjezdane mase (što znači da se crne rupe nastale kada su se zvijezde srušile pod utjecajem vlastite gravitacije). No do sada su ih otkrili dvadesetak.