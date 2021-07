Motorola predstavila 3 nova premium mobitela po odličnim cijenama

Novi pametni telefoni Motorola edge 20 pro, Motorola edge 20 i Motorola edge 20 lite pružit će korisnicima neograničenu snagu kako bi mogli maksimalno osloboditi svoju kreativnost

Uz verzije mobitela koji idu do 256 GB interne memorije imat ćete puno prostora za fotografije, filmove, igre i glazbu2. Ako tome dodamo i do 8 GB radne memorije najnovije generacije, aplikacije i svi drugi podaci ostaju spremni u pozadini kako bi sve radilo glatko i bez prekida3.

Oslobodite moć svog pametnog telefona

Softverska platforma Ready For dodatno povećava sve mogućnosti vašeg mobitela, a s novom bežičnom konekcijom i PC kompatibilnošću, mogućnosti su bezgranične9.

Uz nove mogućnosti bežične konekcije8, sada je lakše nego ikada prebaciti igre s mobitela na veliki ekran, osjećati se kao da ste u sobi sa svima tijekom videopoziva i koristiti aplikacije na zaslonu desktopa.

Uz to, s novom funkcionalnošću Ready For PC, možete pristupati aplikacijama na mobitelu i PC datotekama na istom ekranu uz bežičnu konekciju i aplikaciju Ready For.

Od rada na dvjema datotekama u isto vrijeme pa do prebacivanja datoteka s uređaja na uređaj, sve je izuzetno lako i brzo.

Softverske inovacije s vašim potrebama na umu

Motorola je posvećena čistoj verziji operativnog sustava Android 11 ™– bez nezgrapnih softverskih maski i duplih aplikacija. Umjesto udvostručavanja sjajnih stvari koje Google radi s Androidom ™, odlučili smo ga poboljšavati na jedinstvene načine kako bismo poboljšali iskustvo upotrebe mobitela uz My UX.

My UX uključuje sva sjajna moto iskustva, posebne moto aplikacije i opcije za prilagođavanje na koje su ljudi naviknuli i koje vole – poput jedinstvenih gesta koje uključuju Quick Capture, Three Finger Screenshot i Pick Up to Silence.

Uz to, možete odabrati neku od 20.000 opcija za prilagođavanje mobitela koje uključuju posebne oblike ikona, boje i fontove.

Svi uređaji Motorola edge optimizirani su za upotrebu jednom rukom.

Power Touch integriran je u ultrabrzi i pouzdani čitač otiska prsta na gumbu Power za lak pristup prečicama za aplikacije.

Samo dva puta dodirnite čitač otiska prsta sa strane mobitela kako biste otvorili izravan put prema Google mapama, QR skeniranju koda i mnogim drugim stvarima.

Dostupnost i cijene

Motorola edge 20 pro bit će dostupan po cijeni od 4.599,00 Kn, Motorola edge 20 po cijeni od 3.399,00 Kn, dok cijena modela Motorola edge lite iznosi 2.599,00 Kn

Pravno odricanje od odgovornosti

Pojedine funkcije, funkcionalnosti i specifikacije proizvoda mogu ovisiti o mreži i biti podložne dodatnim uvjetima i pravilima upotrebe te dodatnim troškovima.

MOTOROLA i stilizirani M logotip zaštitni su znaci tvrtke Motorola Trademark Holdings, LLC.

Qualcomm Snapdragon proizvod je tvrtke Qualcomm Technologies, Inc i/ili njezinih podružnica.

GOOGLE i ANDROID zaštitni su znaci tvrtke Google LLC.

Svi drugi zaštitni znaci vlasništvo su svojih matičnih tvrtki. ©2021 Motorola Mobility LLC

LLC. LENOVO i THINKSHIELD zaštitni su znaci tvrtke Lenovo.

Qualcomm Snapdragon proizvod je Qualcomm Technologies Inc. i svih podružnica.

Qualcomm and Snapdragon zaštitni su znaci Qualcomm Incorporated registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

Wi-Fi je zaštiti znak Wi-Fi Alliance.

USB Type-C® and USB-C® zaštitni su znaci USB Implementers Forum.

O tvrtkama Lenovo i Motorola

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) tvrtka je uvrštena u Fortune Global 500 s prihodom od 60 milijardi dolara, koja služi kupce u 180 zemalja širom svijeta. Usredotočeni na smjelu viziju isporučivanja pametnije tehnologije svima razvijamo unaprjeđenja koja mijenjaju svijet i koja svaki dan pružaju snagu (kroz uređaje i infrastrukturu) i osnažuju (kroz rješenja) milijune kupaca s kojima zajedno stvaramo uključivije i održivije digitalno društvo za sve i svugdje. Motorola Mobility LLC postala je dio Lenovo Group Holdings 2014. godine. Motorola Mobility u je vlasništvu Lenova te je zadužena za dizajn i proizvodnju svih mobilnih uređaja i rješenja pod brendom Moto i Motorola.

Kako biste saznali više, posjetite https://www.lenovo.com ili čitajte o najnovijim vijestima na Story Hub ili Motorola Global Blog.

1 5G servis dostupan je uz 5G opciju. Potrebna je 5G mrežna pokrivenost; dostupno samo u određenim regijama; uređaj nije kompatibilan sa svim 5G mrežama. Kontaktirajte svog operatera za više detalja.

2 Dostupan prostor manji je zbog mnoštva faktora koji uključuju operativni sustav, softver i funkcije koje koriste dio naznačenog kapaciteta; može se promijeniti sa softverskim ažuriranjima.

3 Ovisi o tržištu.

4 Sve tvrdnje o dužini trajanja baterije približne su i temeljene na potrebama prosječnim korisnika različitih profila (uključuju vrijeme upotrebe i stanje mirovanja) u optimalnim mrežnim uvjetima. Stvarno trajanje baterije može varirati i ovisi o mnoštvu faktora kao što su jačina signala, mrežne postavke i postavke samog uređaja, temperatura, stanje baterije i način upotrebe.

5 Baterija mora biti značajno ispražnjena; brzina punjenja smanjuje se kako se baterija puni. Punjač se prodaje zasebno na pojedinim tržištima. Sve tvrdnje o dužini trajanja baterije približne su i temeljene na srednjoj vrijednosti koja je dobivena na temelju testova o upotrebi korisnika različitog intenziteta (koji uključuje i upotrebu mobitela i vrijeme provedeno u standby načinu) u optimalnim uvjetima mrežne pokrivenosti. Stvarno trajanje baterije može varirati i ovisi o brojnim faktorima kao što su snaga signala, mreže postavke i postavke samog uređaja, temperatura, stanje baterije i način upotrebe.

6 Temeljeno na usporedbi brzina CPU i GPU za Motorolu edge 20 i Motorolu edge. Stvarne performanse mogu se mijenjati.

7 Audio Zoom aktivira se tek kada je zumiranje najmanje 12X

8 Nije dostupno na modelu Motorola edge 20 lite

9 Bežična veza Ready For podržana je samo od strane televizora koji podržavaju Android smartphone screen mirroring (Miracast)