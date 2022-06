Mislite da vam je netko provalio u Facebook? Evo kako to možete provjeriti

Uljeza se može otkriti po nekolicini vrlo jasnih tragova, a svi potrebni alati već su ugrađeni u Facebook

Facebook je relativno uspješan pri praćenju uređaja koji se prijave na račun, kao i vremena kad su to napravili. Dobit ćete podsjetnik iz aplikacije i email o novim pokušajima prijave uz uvjet da su postavke za obavjesti aktivne.

Postoji nekoliko drugih načina na koje možete vidjeti je li netko drugi pokušao ući u vaš Facebook uz koje vam treba samo par minuta kako biste otkrili je li vaš račun zbilja osiguran.

Evo kako možete vidjeti uređaje prijavljene na vaš račun:

Prijavite se na vaš Facebook račun

Kliknite na strelicu prema dolje u gornjem desnom kutu zaslona

Kliknite na stavku za postavke i privatnost: Settings & privacy > Settings .

. Konačno, kliknite na sigurnost i prijavu, odnosno Security and Login .

. Vidjet ćete dio 'gdje ste prijavljeni', odnosno Where you're logged in. Na njemu se vide nedavno prijavljeni uređaji i njihove lokacije. Kad kliknete na opciju vidi više ili See More vidjet ćete proširenu listu.

Pažljivo pregledajte svaku stavku i pronađite lokacije na kojima niste bili. Kliknite na tri točkice pored urađaja i birajte 'Not You?' (niste vi?) ili 'Log Out' (Odjava). Prva će vam opcija dati više detalja o uređaju i lokaciji, kao i koracima uz pomoć kojih ćete osigurati vaš račun. Druga će taj uređaj jednostavno odjaviti.

Ako vidite uređaje ili lokacije koje ne prepoznajete, obavezno pratite uputstva uz pomoć kojih ćete osigurati vaš Facbook račun, odjaviti uređaje i promijeniti lozinku.

Još jedna dobra metoda za zaštitu računa je Facebook Protect, značajka koja se nalazi na stranici Security and Login. Facebook će vas tamo provesti kroz sigurnosne postavke i preporučiti mjere uz pomoću kojih ćete dodatno osigurati račun. Nakon toga aktivirajte prijavu u dva stupnja kako biste svaku prijavu mogli provjeriti. Konačno, uvijek možete napraviti listu autoriziranih uređaja i maknuti sve uređaje koje ste prodali, poklonili ili koje jednostavno više ne koristite.