Milijuni ljudi u Njemačkoj nikad nisu pristupili internetu. Evo kako stoji Hrvatska

Sve u svemu, riječ je o oko pet posto njemačkog stanovništva u dobi od 16 do 74 godine, odnosno 3,1 milijun ljudi, objavio je u prošlog utorka Savezni ured za statistiku.

Takozvanih offline ljudi najviše je među starijim osobama – 15 posto svih iz skupine od 65 do 74 godine. Među osobama u dobi od 45 do 64 godine udio offline korisnika je nešto manji od pet posto. U najmlađoj skupini, od 16 do 44 godine, tek jedan od 50 nikada nije koristio internet, prenosi Fenix-magazin.

Njemačka prema tim podacima stoji nešto bolje od prosjeka Europske unije u kojoj je udio offline ljudi šest posto. Najmanje offline korisnika, manje od jedan posto, ima u Luksemburgu, Danskoj, Nizozemskoj i Švedskoj. Najviše ih je u Hrvatskoj, 14 posto, Grčkoj 13 posto, Portugalu i Bugarskoj po 12 posto.