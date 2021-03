Meteorit pao na području Dalmacije: Kreće potraga za komadićem svemira

Hrvatska meteorska mreža krajem veljače ove godine snimila je pad meteora na području Dalmacije, točnije šibenskog zaleđa

Nakon pronalaska meteorita najbolje ga je sačuvati u vakuumu, odnosno u uvjetima koji neće puno utjecati na njega.

'Izgaranje meteora počne na oko 140 kilometara visine, a do 40 kilometara visine on najčešće ili izgori ili se 'ugasi'. Ako nije u potpunosti izgorio ili se nije potpuno raspao, događa se 'tamni let'. Tada su nam jako bitni visinski vjetrovi čije su vrijednosti poznate visinskim meteorološkim mjerenjima. Sve to utječe na putanju, a mi prilično precizno možemo odrediti gdje je meteorit pao', pojašnjavaju u Hrvatskoj meteorskoj mreži.

'Što se tiče područja gdje pao meteorit u Dalmaciji, suzili smo područje mogućeg pada na 150 metara širine i 2 kilometra dužine. Pronalazak meteorita uvijek je koristan, osobito za znanost. Meteoriti, ovisno o svom sastavu, vrijede više ili manje na tržištu, no od velike su važnosti za astronome. Tako doznajemo mnogo podataka u Sunčevom sustavu', kažu u HMM-u.