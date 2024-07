Majstori emocionalne ucjene: Je li ovo najpodlija mobilna aplikacija ikada?

Stručnjaci kažu da je to sastavni dio marketinške magije usmjerene na generaciju Z (rođeni od 1996. do 2010.).

Honigman kaže da stariji reagiraju na jezgrovite i asertivne slogane kao što su 'I'm lovin' it' i 'Just do it', a mladi i tinejdžeri odabiru brendove za koje se čini da utjelovljuju različite vrijednosti i interese te imaju jasnu perspektivu o svijetu.

'Oni traže brend koji više sliči na osobu', dodaje ovaj marketinški stručnjak.

Ključ je u autentičnosti

Duolingo, kaže on, ostaje dosljedan svojoj osobnosti, što se cijeni, pa i onda kada sova pokazuje svoje pretjerano samodopadno ponašanje u komunikaciji izvan aplikacije.

Tako je nedavno pop pjevačica Charli XCX najavila izlazak novog albuma 'Brat' na X-u, a Duolingo je podijelio njezinu objavu, napisavši: 'Ne mogu vjerovati da si napisala cijeli album o meni.'

Katkad se čini da brend traži to da postane meme. Tijekom ovogodišnjeg Super Bowla tvrtka je postala viralna zbog reklame koja prikazuje sovu kako izvršava veliku nuždu - gluteusi joj se napuhuju i iz njih iskače sovino lice s natpisom 'Do your Duolingo'. U trenutku emitiranja reklame poslala je također push notifikaciju svojim korisnicima diljem SAD-a s porukom: 'No buts, do a lesson now.'