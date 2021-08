Kritika i publika pokopali prvi film najpopularnije tiktokerice: 'Jedini dobar glumac bio je konj'

Dugo očekivani debitantski film Addison Rae, zvijezde TikToka, 'On je sve to', objavljen je na Netflixu, no već nakon odgledanih prvih nekoliko minuta jasno je - težak je promašaj

Film je remake originalne komedije 'Ona je ta' iz 1999. godine, u kojoj popularni momak ostaje bez djevojke koja ga napušta zbog reality zvijezde. Kako bi se spasio, kladio se s prijateljima da će štrebericu pretvoriti u ljepoticu, a koja će postati kraljica mature. Naravno, zaljubljuju se jedno u drugo. I nova verzija, u kojoj igra mlada zvijezda, ima sličnu priču, ali ovaj put ona je ta koja od običnog momka pravi princa. I to je samo jedna od stvari koje se kritičarima nisu svidjele.