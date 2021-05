Kreće Samsung Roadshow 2021 uz dosad najimpresivniju postavu

Ljubitelji novih tehnologija i inovacija će i ove godine biti počašćeni jednom od omiljenih tehnoloških atrakcija tvrtke Samsung

Tako će ljubitelji mobilne tehnologije na ovogodišnjem Roadshowu moći doživjeti i saznati više o najnovijim pametnim telefonima iz prepoznatljive premium Galaxy S serije, S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G, ali i popularnim Galaxy pametnim satovima, među kojima se posebno ističe Galaxy Watch3. Dijelom atrakcije će biti i posljednji noviteti iz Samsung Galaxy A serije pametnih telefona, A52, A52 5G i A72, najnoviji tableti, bežične slušalice Buds Pro te jedinstveni savitljivi pametni telefoni, Galaxy Z Fold2 i Z Flip. Uz to, na Roadshowu će biti izloženi i fascinantni outdoor televizor Terrace, lifestyle televizori The Frame i The Sero, kao i najnoviji modeli Neo Qled 8K televizora velikog zaslona. Posjetitelji će moći uživo vidjeti i prilagodljivi Bespoke hladnjak, inovaciju koju je tvrtka Samsung globalno predstavila prošli tjedan, a koja nudi potpunu personalizaciju prostora. Tu je naravno i klima zona, u kojoj će posjetitelji moći doživjeti svestranost novih WindFree™ Elite uređaja.