Koristite Viber? ChatGPT vam je od sada dostupan izravno u aplikaciji

Ne morate biti tehnološki stručnjak da biste koristili ove alate na Viberu. Osmišljeni su kako bi umjetna inteligencija (AI) bila dostupna svima, čak i ako nikada prije niste koristili AI asistenta. Bez obzira na to trebate li urediti fotografiju, sastaviti savršenu poruku ili pronaći inspiraciju za novi recept, ove nove značajke udaljene su samo jedan dodir (primjenjuju se ograničenja korištenja), priopćili su iz Vibera.

Sljedeće funkcionalnosti, koje pokreće ChatGPT, sada su dostupne svim korisnicima Vibera u Hrvatskoj na iOS i Android uređajima, dok podrška za stolna računala (desktop) stiže uskoro:

ChatGPT na Viberu kao namjenski kontakt i kartica: Doživite ChatGPT u namjenskom Viber chatu. Pitajte ili pretražujte bilo što, zatražite pomoć s nekim zadatkom ili razmislite o nečemu kad god vam je to potrebno, bez otvaranja druge aplikacije. Za početak vam nije potreban ChatGPT račun, ali ga možete izraditi ili se prijaviti kako biste se povezali i ostvarili veća ograničenja korištenja.

Doživite ChatGPT u namjenskom Viber chatu. Pitajte ili pretražujte bilo što, zatražite pomoć s nekim zadatkom ili razmislite o nečemu kad god vam je to potrebno, bez otvaranja druge aplikacije. Za početak vam nije potreban ChatGPT račun, ali ga možete izraditi ili se prijaviti kako biste se povezali i ostvarili veća ograničenja korištenja. Označite ChatGPT u bilo kojem razgovoru: Uvedite ChatGPT u razgovor. Trebaju vam ideje o tome gdje gledati utakmicu? Pitajte @ChatGPT u privatnom ili grupnom chatu kako bi vam dao prijedloge. Upišite „@” i odaberite ChatGPT kao prvu opciju u izborniku kako biste postavili pitanje. Svatko u chatu može odgovoriti na ChatGPT-ov odgovor, tako da se razgovor nastavlja. Odgovori ChatGPT-a vizualno se razlikuju od poruka ostalih sudionika, pa je uvijek jasno kada poruka dolazi od ChatGPT-a. S ChatGPT-om se dijeli samo specifična poruka koju pošaljete, a ne i ostatak konteksta vašeg razgovora.

Uvedite ChatGPT u razgovor. Trebaju vam ideje o tome gdje gledati utakmicu? Pitajte @ChatGPT u privatnom ili grupnom chatu kako bi vam dao prijedloge. Upišite „@” i odaberite ChatGPT kao prvu opciju u izborniku kako biste postavili pitanje. Svatko u chatu može odgovoriti na ChatGPT-ov odgovor, tako da se razgovor nastavlja. Odgovori ChatGPT-a vizualno se razlikuju od poruka ostalih sudionika, pa je uvijek jasno kada poruka dolazi od ChatGPT-a. S ChatGPT-om se dijeli samo specifična poruka koju pošaljete, a ne i ostatak konteksta vašeg razgovora. Image Remix (Remiksiranje slika): Osmislite svoje fotografije na potpuno nov način. Pokretan značajkom ChatGPT Images, ovaj alat vam omogućuje uređivanje i personalizaciju fotografija izravno u vašim pojedinačnim i grupnim chatovima. Promijenite stil, dodajte zabavan detalj ili pretvorite običnu fotografiju u nešto što obilježava posebnu prigodu. Viber je također dodao set spremnih predložaka kako biste mogli započeti u trenu. Odaberite gumb Remix i pustite mašti na volju.

Osmislite svoje fotografije na potpuno nov način. Pokretan značajkom ChatGPT Images, ovaj alat vam omogućuje uređivanje i personalizaciju fotografija izravno u vašim pojedinačnim i grupnim chatovima. Promijenite stil, dodajte zabavan detalj ili pretvorite običnu fotografiju u nešto što obilježava posebnu prigodu. Viber je također dodao set spremnih predložaka kako biste mogli započeti u trenu. Odaberite gumb Remix i pustite mašti na volju. Link Summary (Sažetak poveznice): ChatGPT može sažeti ključne točke iz podijeljenog članka, blog objave ili dokumenta – samo dodirnite gumb ispod poveznice. Ova je značajka prema zadanim postavkama omogućena u svim grupnim chatovima.

ChatGPT može sažeti ključne točke iz podijeljenog članka, blog objave ili dokumenta – samo dodirnite gumb ispod poveznice. Ova je značajka prema zadanim postavkama omogućena u svim grupnim chatovima. Chat Summary (Sažetak chata): Jednostavno nadoknadite propušteno u aktivnim chatovima. Jednim dodirom primate privatni sažetak razgovora – vidljiv samo vama – koji vam pomaže da ostanete u tijeku s važnim detaljima ili dogovorenim aktivnostima, bilo da planirate školski izlet ili nadoknađujete radne obveze.

Jednostavno nadoknadite propušteno u aktivnim chatovima. Jednim dodirom primate privatni sažetak razgovora – vidljiv samo vama – koji vam pomaže da ostanete u tijeku s važnim detaljima ili dogovorenim aktivnostima, bilo da planirate školski izlet ili nadoknađujete radne obveze. Polish Messages (Uljepšavanje poruka): Niste sigurni kako reći nešto važno? Dodirnite ikonu olovke u bilo kojem chatu, zajednici ili kanalu (isključujući niti s komentarima) kako biste prepisali svoju poruku za pravi ton i jasnoću prije nego što je pošaljete. Budite bez brige: drugi neće vidjeti da ste koristili alat za uljepšavanje.

Niste sigurni kako reći nešto važno? Dodirnite ikonu olovke u bilo kojem chatu, zajednici ili kanalu (isključujući niti s komentarima) kako biste prepisali svoju poruku za pravi ton i jasnoću prije nego što je pošaljete. Budite bez brige: drugi neće vidjeti da ste koristili alat za uljepšavanje. Translate Message (Prevođenje poruke): Trenutačno srušite jezične barijere. Bez obzira na to razgovarate li s lokalnim obrtom dok ste na odmoru ili šaljete rođendansku čestitku kolegi na njegovom materinskom jeziku, do prijevoda vas dijeli samo jedan dodir ikone olovke.

Kako biste počeli koristiti ove značajke, ažurirajte aplikaciju Viber na najnoviju verziju. Za korištenje značajke Image Remix jednostavno se prijavite na ChatGPT unutar aplikacije ili izradite besplatni račun unutar aplikacije (nije potrebna plaćena pretplata). Svi ostali alati spremni su za korištenje odmah, bez potrebe za registracijom ili prijavom.

'Želimo svakodnevnu komunikaciju učiniti lakšom i kreativnijom', izjavio je Ofir Eyal, izvršni direktor (CEO) tvrtke Rakuten Viber. 'Partnerstvo s tvrtkom OpenAI znači da možemo donijeti ChatGPT našim korisnicima u Hrvatskoj kako bismo im pružili stvarnu, svakodnevnu vrijednost – čak i ako je sami nikada ne bi potražili. Bez obzira na to sastavljate li savršenu poruku, remiksirate sliku ili samo istražujete novu ideju, to je sada ugrađeno u aplikaciju koju ljudi već koriste svaki dan.'

Torben Severson, potpredsjednik (VP) i voditelj globalnog poslovnog razvoja u tvrtki OpenAI, rekao je: „Razmjena poruka je mjesto gdje se odvija toliko toga u svakodnevnom životu. S ChatGPT-om na Viberu, ljudi mogu dobiti korisnu, kreativnu podršku izravno u trenutku kada im je potrebna – od pronalaženja pravih riječi do nadoknađivanja propuštenog u aktivnim chatovima ili remiksiranja fotografije. Uzbuđeni smo što smo se udružili s tvrtkom Rakuten Viber kako bismo ove alate uveli u aplikaciju koju ljudi već koriste svaki dan.'