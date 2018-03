Koristite li i vi ove korisne prečace za iPhone?

1/7

iPhone je sam po sebi lijep telefon, no njegova svestranost dolazi do izražaja tek kada odlučite malo prokopati i početi koristiti njegove brojne napredne funkcije. U ovom vodiču predstavit ćemo samo mali dio vrlo korisnih prečaca uz koje će svakodnevno korištenje uređaja iz Applea postati još elegantnije, bolje i brže. Plus, bit ćete strašno popularni među prijateljima kada im pokažete kakva sve čuda možete raditi sa svojim iPhoneom.