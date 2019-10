Koristite aplikaciju koja broji korake? Evo što to znači za vaše zdravlje

Aplikacije na mobitelima koje potiču korisnike da ustanu i kreću se svakih sat vremena ili da teže određenom broju prehodanih koraka dnevno pomažu povećanju aktivnosti i vježbanja, pokazuje novo istraživanje

Od 2075 dobrovoljaca koji su sudjelovali u studiji 493 je ispunilo sve preporuke i sudjelovalo u ispitivanju 35 dana ili više od toga. Od ukupnog broja ispitanika 74 posto su bili muškarci, 87 bijelci i prosječno u srednjim 40-im godinama života.

Prije programa ispitanici su prosječno dnevno prehodali oko 3000 koraka a taj prosjek porastao je za 319 koraka dnevno za one koji su proučili upute Američkog udruženja za zdravlje srca, 267 koraka za one koji su svakih sat vremena ustajali, 254 za one koji su imali personalizirane savjete i 226 koraka za skupinu koja je imala za cilj10.000 prehodanih koraka dnevno, utvrdili su znanstvenici.

Nije uočeno da je ijedan od tih programa bio učinkovitiji od drugih.

'Dobra je vijest da nije bilo potrebno mnogo da se pokrene veća aktivnost i nije bio potreban neki komplicirani podsjetnik', kaže Ashley. 'Loša je vijest da nije mnogo promijenjena fizička aktivnost. No deset postotno povećanje aktivnosti vrijedno je ako se može postići na razini čitavog stanovništva'.

'Jednostavni programi mobilnih aplikacija mogu pomoći u povećanju vašeg angažmana u zdravim navikama poput fizičkih aktivnosti', kaže Ashley.