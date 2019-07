Kako se na Facebooku sakriti od preznatiželjnih prijatelja? Evo načina

Ne želite da neki ljudi vide da ste online na Facebooku? Postoji način kako to možete učiniti

Facebook omogućava određenu dozu diskrecije isključivanjem online vidljivosti, no to dijelom poništava njegov smisao, a to je povezivanje ljudi. Unatoč tome, moguće je napraviti liste korisnika i omogućiti najbližim prijateljima i obitelji da jasno vide vašu online prisutnost, dok ćete ostalima izgledati kao niste za računalom.

Ovaj proces uključuje dva važna koraka, a to su razvrstavanje prijatelja u liste i određivanje koje liste vide vaš online status.