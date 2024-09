Kako ljudsko tijelo reagira na dugotrajan boravak u svemiru? Iznenadili biste se

No osim problema s održavanjem kondicije, što boravak u svemiru čini našem tijelu ?

Rubio je dao važan doprinos istraživanju toga kako ljudsko tijelo reagira na dugotrajan boravak u svemiru i kako se najbolje nositi s problemima koje takvi uvjeti mogu izazvati. On je prvi astronaut koji je sudjelovao u studiji koja ispituje kako vježbanje s ograničenom opremom za teretanu utječe na organizam.

Mišići i kosti

Bez stalne gravitacije koja vuče udove prema tlu, mišići i kosti u svemiru brzo počinju propadati. Najviše su pogođeni mišići koji održavaju posturu, poput onih leđa, vrata, listova i kvadricepsa, jer u mikrogravitaciji ne moraju raditi ni približno toliko naporno - uslijed čega počinju atrofirati. Nakon samo dva tjedna mišićna masa može pasti za čak 20 posto, a tijekom dužih misija, od tri do šest mjeseci, može se smanjiti za 30 posto.

Kako astronauti ne podvrgavaju kostur mehaničkom opterećenju kao na Zemlji, njihove kosti također počinju gubiti mineralizaciju i snagu. Astronauti mogu izgubiti od jedan do dva posto koštane mase svaki mjesec proveden u svemiru i do 10 posto tijekom šestomjesečne misije. Na Zemlji stariji muškarci i žene gube koštanu masu brzinom od 0,5 do jedan posto godišnje.

Da bi se to suzbilo, astronauti na ISS-u svaki dan vježbaju oko dva i pol sata. Njihov režim uključuje čučnjeve, mrtvo dizanje, veslanje i bench press pomoću sprave za vježbanje, uz redovito trčanje na traci i vožnju na sobnom biciklu. Također uzimaju dodatke prehrani za očuvanje zdravlje kostiju.

Nedavna studija pokazala je da čak ni ovaj režim vježbanja nije dovoljan da spriječi gubitak mišićne funkcije i mase. Preporučeno je ispitivanje intenzivnijih vježbi s većim opterećenjima kako bi se suzbio taj gubitak mišića.

Mršavljenje i vid

Iako težina u orbiti ne znači puno jer mikrogravitacija utječe na to da sve, uključujući ljude, slobodno lebdi, održavanje zdrave tjelesne mase je ogroman izazov. Naprimjer, astronaut Scott Kelly izgubio je sedam posto tjelesne mase tijekom svog 340-dnevnog boravka na ISS-u.