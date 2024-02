Kako dodati potpis u Gmail? Ništa lakše!

Potpisi za email odličan su način za automatsko uključivanje vaših kontaktnih podataka u korespondenciju e-poštom.

Kako promijeniti potpis na računalu?

Ako želite dodati potpis svojoj emailu na Gmailu na računalu, to možete napraviti u pet koraka.

Prvo pokrenite svoj omiljeni preglednik i prijavite se na svoj Gmail račun kao i inače. Potom, odaberite ikonu zupčanika Postavke u gornjem desnom kutu zaslona, a zatim odaberite gumb Pregled svih postavki.

Nakon toga Na kartici Općenito skrolajte sve dok ne vidite stavku za potpis. Odaberite opciju da Izradi novo. U okvir koji će se pojaviti unesite ime vašeg novog potpisa i potom birajte izradi. Zatim ćete se vratiti na zaslon postavki, a pored imena vašeg potpisa pojavit će se novi tekstni okvir. Upišite željeni potpis e-pošte u ovaj tekstni okvir.

Nakon što ste zadovoljni svojim potpisom, pomaknite se do dna stranice i odaberite gumb Spremi promjene. To je to! Vaš će se potpis sada pojavljivati na svim novim porukama i odlaznoj pošti.