Jedna od najvećih prijevara na YouTubeu: Kako se Honey našao u središtu skandala

Honey funkcionira tako da tijekom kupnje na internetu nudi pronalaženje kodova za popuste . No, kako MegaLag ističe, često ih ne pronalazi ili nudi one s brendom Honey, makar bi jednostavna internetska pretraga mogla pružiti bolje opcije. Na službenoj web stranici Honeyja tvrdi se da će pronaći 'svaki aktivan promo kod na internetu'. Prema MegaLagu, ignoriranje boljih ponuda rezultat je Honeyjevih partnerskih ugovora s trgovcima.

PayPalovo proširenje za preglednik Honey, barem u teoriji, predstavlja zgodan alat za pronalaženje boljih ponuda dok kupujete online. Međutim youtuber MegaLag u svom nedavno objavljenom videu tvrdi da je on zapravo prijevara i da krade zaradu od influencera, uključujući one koji su platili za promociju svog proizvoda.

Također optužuje Honey za prisvajanje prihoda influencera. Prema njegovim tvrdnjama, ako kliknete na link nekog od njih, Honey će tu poveznicu zamijeniti svojom. To radi kada se koristite njegovim skočnim prozorom tijekom plaćanja. Bez obzira na to je li pronašao kupon ili ne, rezultat je taj da Honey dobiva zasluge za prodaju, a ne youtuber ili web stranica koja vas je na koncu dovela do te trgovine.

Potpredsjednik korporativnih komunikacija PayPala, Josh Criscoe, u odgovoru za Verge izjavio je da Honey 'prati industrijska pravila i prakse, uključujući atribuciju posljednjeg klika'.