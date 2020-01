Japanski milijarder traži partnericu 'sjajne osobnosti' za put oko Mjeseca

Prijaviti se mogu žene stare najmanje 20 godina, 'sjajne' osobnosti, koje žele maksimalno uživati u životu i zalažu se za mir u svijetu. I da - trebaju biti spremne na put u svemir

Prijave su otvorene do petka, 17. siječnja. Do kraja mjeseca bit će odabrane kandidatkinje za drugi krug, koje će tijekom veljače i ožujka otići na spoj s Maezawom kako bi se bolje upoznali. Konačna odluka bit će donešena do kraja ožujka.

Na putovanje s umjetnicima

Maezawa i partnerica vjerojatno će u svemir krenuti uz pomoć rakete iduće generacije SpaceX Starship, ogromne svemirske letjelice koja bi s vremenom trebala odvesti ljude ne samo do Mjeseca već i na Mars.

U rujnu 2018. godine iz tvrtke SpaceX objavili su kako je Maezawa uplatio značajan iznos kako bi postao prvi privatni putnik na Starshipu nakon što ta raketa bude dovršena i spremna za ljudsku posadu.

Putovanje bi 44-godišnjeg milijardera trebalo odvesti oko Mjeseca i vratiti nazad na Zemlju bez slijetanja. Nije poznato koliko je Maezawa platio za to, ali glavni izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk rekao je kako je bilo dovoljno za pokrivanje dijela troškova razvoja.

Već je tada bilo poznato kako je kupio više sjedala u letjelici jer namjerava sa sobom povesti i šest do osam umjetnika, koji bi po povratku na Zemlju trebali napraviti nešto temeljem iskustva u svemiru. Ipak, čini se kako će bar jedno mjesto biti rezervirano za osobu koja će pobijediti na natječaju.