Svjetlosni mač Darth Vadera i Batmanovo odijelo uskoro na aukciji

Na aukciji u Propstoreu, koja se održava od 4. do 6. rujna, bit će i bič, remen i kožna futrola za pištolj iz filma'"Indiana Jones i posljednji križarski pohod' (1989), te kostim Jane Fonde iz filma 'Barbarella' (1968). Očekuje se da će svjetlosni mač Dartha Vadera postići cijenu od jednog do tri milijuna dolara, dok bi Batmanovo odijelo moglo otići za 250.000 do 500.000 dolara.