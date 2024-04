Isprobali smo našu aplikaciju za štedljivu kupovinu, evo što sve može

360 Promo hrvatska je aplikacija za iOS i Android te stvorena za korisnike koji žele smanjiti tjedne troškove namirnica. Primarna joj je funkcija sakupljati sve aktualne akcije u lokalnim dućanima te ih ispisati unutar jednostavnog sučelja. Zanimljiv dio je to što joj funkcionalnost seže puno dalje od toga. Sve pretrage, artikala ili dućana , mogu se ograničiti na određenu udaljenost od trenutne lokacije korisnika, što znači da, ako tako želite, možete isključiti akcije u dućanima koji se nalaze na drugom dijelu grada ili u susjednom mjestu.

Akcije u supermarketima oduvijek su bile jedna od prvih destinacija za potencijalne štediše. Uz neminovno povećanje cijena i jednu od najvećih stopa inflacije u Europi, ideja traženja artikala na akciji većini je hrvatskih potrošača postala jedinim načinom kupnje. Kao što je nekad govorio Steve Jobs, 'sad postoji aplikacija za to'. Štoviše, ne radi se o proizvodu koji je rađen za širu regiju, već koji je prije svega prilagođen hrvatskom tržištu.

Korisnici također mogu birati koje dućane i vrste artikala žele uvrstiti, dodatno prilagođujući listu prikazanog sadržaja. Sve se to nadograđuje na izradu personaliziranih lista za šoping, a one uključuju artikle koje je kupac 'lajkao', svojevrstan dodatak na već postojeći, ali relativno jednostavan popis za kupovinu .

Na projektu za pregled i pretragu promocija radi više od četiri godine, a razvoj same aplikacije trajao je oko godinu i pol.

Riječ je o vrlo korisnom alatu zato što, pored potencijalne uštede novca, štedi vrijeme. Odlazak na pojedine web stranice dućana nerijetko oduzima poveću količinu vremena, a ovako možete 'preletjeti' trenutne akcije i brže doći do onog što vas zanima .

No 360 Promo ide dalje nudeći ispis raznih online i fizičkih dućana u dosegu korisnika. Za razliku od ispisa akcija koji nudi najjača značajka, na listi za pojedini dućan nalaze se samo kratki opisi trenutnih promocija s opcijom izravnog povezivanja na web stranicu .

Također, 360 Promo nudi opciju konverzije eura u kune te skeniranja članskih kartica raznih dućana da bi ih se učinilo lakše dostupnima korisnicima. Riječ je o zgodnoj soluciji za kartice koje ne stanu u za to već predviđene aplikacije, no sama funkcionalnost opcije zapravo ovisi o tome koliko često koristite 360 Promo i koliko se često sjetite uzeti mobitel samo da biste ušli u aplikaciju, zaronili kroz tri izbornika i onda došli do kartice koja vam je potrebna.

Sučelje za svakog?

Sve ove funkcije, da bi bile dostupne i jednostavne, trebaju imati i jednostavno sučelje. Iz tvrtke 360 Promo d.o.o. kažu da je ono dizajnirano tako da bi ga mogli koristiti ljudi širokog raspona informatičke pismenosti - i to se jasno vidi. Sve je obogaćeno animacijama, naprasnim gradijentima i prevelikim tipkama za izbornike. Štoviše, čak je i font aplikacije pri prvom pokretanju (s razlogom) ogroman, no na sreću se može smanjiti na čitljivu razinu.