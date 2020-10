Isprobali smo najnoviji nastavak popularne košarkaške igre NBA 2K21: Pogledajte dojmove

Najnoviji nastavak popularne košarkaške igre donosi konzervativnu kolekciju novih značajki, novu kampanju i vrlo intruzivne mikrotransakcije

Priča koju pratimo tijekom kampanje za jednog igrača prati karijeru Juniora, mladog košarkaša koji nastoji ispuniti cipele svojeg oca. Razvoja likova praktički nema, radnja je predvidljiva i dosadna i, realno, jedina stvar koja nas je kod nje impresionirala odlučnost je autora da besramno ubacuju mikrotransakcije u igru koju je potrebno platiti. Skoro svaka stvar u NBA 2K21 funkcionira tako da iz igrača isiše dodatnu investiciju i to je vidljivo u većini sadržaja koji donosi naslov.

2K-ova NBA serija oduvijek je bila poznata po izvrsnom dočaravanju košarkaškog sporta u digitalnom formatu. Uz sve sakupljeno znanje, velik uspjeh i nepostojeću konkurenciju, ovaj serijal se polako usporio te ove godine iznjedrio nastavak koji, pored dobrodošlih, ali oskudnih inovacija donosi najgori dio modernih sportskih igara, a to su mikrotransakcije.

Nove mehanike i ponašanje igrača

Ciljanje koša, koje, podsjećamo, donosi miniigru u kojoj nišanom pokušavate pogoditi zelenu crtu što se pojavi iznad igračeve glave, zakomplicirano je, što znači da pored pogađanja zlatne točke u svem tom metežu trebate i naciljati desnom gljivom.

S druge strane, gomilanje igrača na jednu točku je reducirano, što dodaje malo realizma eleganciji same igre koja nije baš savršena – no radi dovoljno dobro da ju se može ignorirati. Problem je, doduše, to što je umjetna inteligencija u mečevima i dalje neobjašnjivo agresivna, što napad s dodavanjem nakon malo vježbe čini potpuno trivijalnim.

Konačno, igra za više igrača je, bar što se interneta tiče, vrlo čudna zvijer. Neprekidna odspajanja, bugovi i zastajkivanja mogu smetati jednom meču dok drugi radi bez ikakvih poteškoća. Ovo vrijedi i u slučaju u kojem su konzola ili računalo spojeni žicom na router.