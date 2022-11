Instagram ima sjajan novitet, evo kako ga koristiti

Poznata Metina društvena mreža koja je u zadnje vrijeme prošla kroz hrpu promjena uvela je mogućnost zakazivanja objava, odnosno biranja vremena kad će one biti objavljene

Kako biste pristupili značajki, morat ćete ući u napredne postavke (advanced settings) nakon što ste napisali objavu i prije nego što ste je podijelili sa pratiteljima. Tamo možete upaliti ili ugasiti 'Schedule this post' odnosno 'zakaži objavu' te izabrati vrijeme i datum kad će se pojaviti na feedu. Nakon toga samo pritisnite 'Schedule' to je to. Sve zakazane objave mogu se vidjeti u posebnom izborniku 'Scheduled Content' kojem se pristupa kroz hamburger meni. Premda bi proces mogao biti jednostavniji, on je i dalje bolji od petljanja po zasebnoj aplikaciji.



Hoće li ova značajka biti dostupna običnim korisnicima? Ne zna se. Ono što znamo, doduše, je da su pored zakazivanja objava dodali i 'dostignuća'. Kreatori ih mogu 'otključati' tako da rade određene stvari poput kolaboracije s drugim kreatorima ili stvaranja itneraktivnih Reelsa sa anketama i kvizovima, zaključuje Engadget.