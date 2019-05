Huaweijeva alternativa Androidu mogla bi zaživjeti i prije no što se pretpostavljalo

Huawei se polako priprema za neminovnu budućnost bez Googlea, predstavivši planove za izdavanje vlastitog mobilnog operativnog sustava koji će biti spreman puno prije nego što su mnogi očekivali

'Huawei je trenutno i dalje posvećen suradnji s Microsoftom i Androidom, no ako nam to zabrane, imamo plan B i to je naš vlastiti operativni sustav' rekao je Yu. Predstavnik Huaweija također je naglasio da kompanija najradije ne bi mijenjala Googleov ili Microsoftov operativni sustav za svoj. 'Ovo zbilja ne želimo, no čini se da ćemo na to biti prisiljeni zbog nastojanja američkih vlasti' zaključio je.