Hrvatski školjkaši iz milijun eura vrijednog znanstvenog projekta u igri za titulu mekušca godine: 'Preživjeli su u tami pet milijuna godina čuvajući svoje mlade'

Eventualna pobjeda na izboru mekušca godine ne donosi samo djelić slave u znanstvenim krugovima. Glavna nagrada donosi mogućnost besplatnog sekvenciranja genoma. A to bi poguralo daljnja istraživanja na Institutu Ruđer Bošković i ubrzalo otkrivanje molekularnih mehanizma adaptacije na život u podzemlju

Dinarski spiljski školjkaš, Congeria kusceri, pripada rodu jedinih podzemnih školjkaša na svijetu. Protiv svake zdrave logike, ova školjkica u krškom podzemlju južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine preživljava već pet milijuna godina. I dok su druge vrste s vremenom izumirale, ona se prilagođavala surovim uvjetima okoline i preživjela sve do današnjih dana.

Congeria kusceri dio je milijun eura vrijednog znanstvenog projekta Evolucija u tami , na kojem već godinu i pol radi istraživačka grupa koju u sklopu Laboratorija za molekularnu genetiku Instituta Ruđer Bošković vodi dr. sc. Helena Bilandžija . Milijun eura, to je doista velik novac za proučavanje sitnih bića iz podzemnog svijeta...

Eventualna pobjeda na ovom izboru ne donosi samo djelić slave u znanstvenim krugovima. Glavna nagrada donosi mogućnost besplatnog sekvenciranja genoma . A to bi poguralo daljnja istraživanja i ubrzalo otkrivanje molekularnih mehanizma adaptacije na život u podzemlju.

'Spiljske i vanjske populacije mogu se križati pa na njima možete raditi genetička istraživanja . Možete otkriti i koji je gen odgovoran za koje obiježje; za gubitak pigmentacije, povećano nakupljanje masti, prilagođavanje gladovanju, puno različitih ponašanja...', otkriva nam Helena. Meksičke ribe intenzivnije će se istraživati i na Ruđeru, no još čekaju na svoj fish facility. 'Čekamo da prođe korona pa da možemo otputovati po njih.'

Za natječaj kojim se traži mekušac godine na Ruđeru su slučajno saznali, a privukla ih je glavna nagrada - besplatno sekvenciranje genoma.

'To bi bilo fantastično. Kad bismo imali genom, to bi nam puno pomoglo u našim istraživanjima', kaže Bilandžija. Posebno bi to koristilo Magdaleni Grgić, doktorandici koja u timu radi upravo na školjkašima i u sklopu doktorske disertacije istražuje mehanizme gubitka pigmentacije.

'Kad bismo imali genom, to bi nam dalo velik vjetar u leđa da saznamo osnove na molekularnoj razini i otkrijemo koji su to geni odgovorni za adaptaciju na određeni način života.'