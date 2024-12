Googleova umjetna inteligencija od sada može slati poruke za zaključanog zaslona

Već postoji značajka Use Gemini without unlocking, koja omogućuje postavljanje pitanja, stvaranje podsjetnika i dodavanje unosa u kalendar bez otključavanja. Nova značajka ide korak dalje, i tom popisu dodaje slanje poruka i telefonske pozive.

Zvuči praktično, ali može i vas izložiti rizicima vezanim uz zaštitu privatnosti, pa imajte to na umu ako je namjeravate koristiti.

Kako koristiti Gemini bez otključavanja telefona

Opciju ćete pronaći u postavkama aplikacije Gemini za operativni sustav Android. Nađite Gemini on Lock Screen i zatim uključite sklopku pokraj Make calls and send messages without unlocking.

Kako bi značajka mogla funkcionirati, u Googleu kažu kako prvo morate omogućiti pristup Geminiju u svojim aplikacijama za pozivanje i slanje poruka prije nego što ova značajka počne raditi.

Moguće je kako neće biti funkcionalna na svim uređajima (jer je tek uvode postupno), niti da će raditi uvijek besprijekorno, piše Life Hacker.