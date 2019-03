Gmail i Google Drive vam nisu radili? Niste jedini

Diljem svijeta zabilježeni su problemi u radu Googleovih servisa za webmail i pohranu u računalnom oblaku

Na društvenim mrežama i forumima pojavio se veći broj prigovora i pritužbi korisnika koji nisu mogli slati e-poštu i otvarati pojedine vrste datoteka ili su im ti servisi sporo radili. Dobili bi poruke kao što su Message could not be sent. Check your network and try again. ili nisu mogli otvoriti prititke, kao ni spremiti poruke te preuzimati i učitavati datoteke. Prijavljeni su i problemi sa servisom Google Maps.

Iz Googlea su objavili kako je riječ o smetnjama u isporuci usluga te kako istražuju o čemu se radi. Korisnicima su bili preporučili praćenje stanja na Google Status Dashboard. Zasad još nije poznato što je bilo uzrokom problema.