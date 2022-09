Gifovi na putu prema dolje: Mladi ih smatraju glupima, a starijima su dosadni

Najpopularniji sustav za pretragu gifova, Giphy, još od sredine godine pokušava ugovoriti prodaju Zuckerbergovoj Meti, a za sve krive mlade kojima GIF više nije zanimljiv

Populariziran zahvaljujući blogovima na Tumblru poput What Should We Call Me, koji je sakupljao ručno birane kolekcije odgovora za svaku prigodu, gifovi kao reakcije postali su sinonimi za cijeli taj format. Uostalom, zašto odgovoriti na nečiju objavu s 'OMG' kad možete bubnuti ovaj klasik iz serije 'Community'.