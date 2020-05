Ovisno o dijagnozi, iznos pojedine naknade mogao bi se popeti i do 50 tisuća dolara za one s ozbiljnijim dijagnozama, uspiju li dokazati kako je do razvoja bolesti došlo uslijed rada na Facebooku

Facebook je navodno pristao platiti 52 milijuna američkih dolara moderatorima sadržaja koji su počeli imati probleme s mentalnim zdravljem dok su pomagali pri uklanjanju toksičnih sadržaja s te društvene mreže. U sklopu preliminarne nagodbe pri višem sudu u gradu San Mateu (SAD) postignut je dogovor o isplati naknade za 11250 sadašnjih i bivših moderatora u Sjedinjenim Državama, koji će dobiti po tisuću američkih dolara. Nekim od moderatora dijagnosticirani su posttraumatski stresni poremećaj i drugi slični zdravstveni problemi. Njima bi moglo biti isplaćeno dodatnih 1500 do 6000 američkih dolara za pokrivanje troškova liiječenja.