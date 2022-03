Dočekajte proljeće uz vrhunske Samsung pametne telefone i ugrabite odličan poklon!

Proljeće je iza ugla što znači da grad postaje okupan dugo očekivanim zelenilom, a ulice ponovno vrve ljudima nakon dugog zimskog sna

Period je to u godini kad se sve oko nas budi pa tako i mi sami i naš organizam te nam daje energiju potrebnu za pokret i često promjenu navika. Bilo da proljeće za vas znači šetnju gradom, povratak treningu ili jednostavno uživanje u suncu, Samsung pametni telefoni Galaxy S21 FE 5G , Z Flip3 i Z Fold3 , odlični su i svestrani pametni telefoni za sve generacije, kakve god bile njihove potrebe i želje.

Iako atraktivan dizajn Galaxy S21 FE 5G pametnog telefona uz svoj Contour-Cut okvir i četiri privlačne boje malo koga može ostaviti ravnodušnim, neki korisnici žele da dizajn njihovog pametnog telefona bude jednostavno drugačiji. Pametni telefoni Z Flip3 i Fold3 dizajnom se oslanjaju na popularni koncept preklopnih telefona. Atraktivan dizajn, koji zadržava visoku razinu funkcionalnosti čini ovu seriju pametnih telefona odličnim odabirom za sve one koji ne žele pristati na kompromis. Tko kaže da pametni telefon ne može biti praktičan, a ujedno i moćan uređaj koji stane u svaki džep.

Priroda i ljudi uvijek su zanimljivi motivi za fotografiranje, a s dolaskom proljeća prilika za uhvatiti odličnu fotografiju sve je više. Glavna prednost fotografiranja pametnim telefonom definitivno je njegova praktičnost i činjenica da je većinu vremena uz nas pa tako možemo biti sigurni da nam fotoaparat neće nedostajati onda kad ga najviše trebamo. Uhvatite nezaboravne trenutke kamerom svojeg pametnog telefona, bilo da šećete parkom ili ručate na otvorenom u pauzi od posla. Pametni telefon treba biti estetski dobro dizajniran i privlačan, no isto tako i kvalitetan i funkcionalan. Upravo zato Samsung pametni telefoni S i Z serije opremljeni su vrhunskim tehnologijama, moćnim kamerama i velikim zaslonima koji omogućuju bezbrižan rad, neometano iskustvo igranja i čine ih idealnim uređajima za bezbrižno pregledavanje i dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama. Instagram ili TikTok, nije bitno jer uz Samsung pametne telefone svijet društvenih mreža je na dohvat ruke.

Samsung je pripremio pravu proljetnu poslasticu pa uz kupovinu Samsung Galaxy S21 FE 5G, Z Fold3 ili Z Flip3 pametnog telefona na poklon dobivate Galaxy Watch4 pametni sat. Ovaj pametni sat u komunikaciji s pametnim telefonom možete koristiti za vježbanje, slušanje glazbe, praćenje informacija o zdravlju ili jednostavno kao cool modni dodatak. Uz brojne mogućnosti Galaxy Watch4 kao što su BIA senzor (Bioelectrical Impedance Analysis) koji bilježi tlak, razinu kisika u krvi te otkucaje srca i opciju praćenja ritma spavanja Sleep scores vraćanje zdravim navikama nikad nije bilo lakše. Promocija traje u periodu od 10.03.2022. do 10.04.2022., a više informacija možete pronaći na linku https://www.samsung.com/hr/offer/move-and-grab-the-gift/ .

Novo - Samsung „pop up“ prodajno mjesto

Samsung je za sve ljubitelje mobilne tehnologije otvorio i novi Pop up kutak u Zagrebu kojeg možete posjetiti sve do 31.05., a korisnici će moći isprobati i doživjeti cjelokupnu ponudu Samsung mobilnih uređaja, pametnih satova i tableta. Pop up prodajno mjesto nalazi se na Trgu Petra Preradovića 3, tako da dok šećete centrom glavnog grada možete lako izmjeriti krvni tlak, uključiti se u fitness bike zonu ili sudjelovati u nagradnom natječaju za najbrže posjetitelje s atraktivnim nagradama iz Galaxy S22 serije.