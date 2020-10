Dobre vijesti: Tinder je upravo dobio videopozive

Korisnici diljem svijeta od sad mogu otići na virtualni čvenk uz pomoć Tinderove značajke za videopozive pod imenom Face to Face

Tinder je početo petljati sa video pozivima još u srpnju ove godine kada je značajku nazvao Face to Face (Lice u lice). Premda je, kao što to obično ide, Face to Face prvotno bio dostupan u samo nekoliko država, Tinder je upravo objavio da videopozivi dolaze svima, prenosi Makeuseof. Ovaj poziv jedan-na-jedan definitivno će se pokazati korisnim ako se s osobom ne možete naći uživo. Ako se bojite za privatnost, Face to Face dolazi sa nekolko mjera koje će spriječiti neželjene video pozive. Prema Tinderu, aplikacija će tražiti dozvolu od obje osobe prije početka video poziva.

Kad odlučite omogućiti video pozive, aktivirat ćete ih pritiskom na ikonicu s videom. Vodite samo računa da Tinder neće drugoj osobi dati do znanja kada ste uključili video - oni će otkriti da ste aktivirali poziv tek kada to i sami učine. Ako želite isključiti video poziv, to možete napraviti bilo kada - čak i posred razgovora.