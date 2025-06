Deutsche Telekom jača povezivost Europe i pridružuje se europskom satelitskom projektu IRIS²

Europska unija pokrenula je projekt IRIS² satelitski sustav (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellite) s ciljem unaprjeđenja digitalne infrastrukture u Europi pomoću suvremene satelitske tehnologije. Cilj projekta je uspostava snažne, sigurne i neovisne komunikacijske mreže. No, važnije od svega, taj satelitski sustav jača tehnološki suverenitet Europe, u vremenu kada je to važnije no ikad. Kao vodeći telekomunikacijski operater u Europi, Deutsche Telekom aktivno podupire ovaj strateški važan projekt

Deutsche Telekom planira povezivost i infrastrukturu Deutsche Telekom sudjeluje u projektu kroz svoja temeljna stručna područja - povezivost i IT infrastrukturu. Ugovorom je predviđeno projektiranje naprednih IT rješenja i podatkovnih centara, sigurnih mrežnih sustava (WAN) te 5G jezgrene mreže. Povezanost iz svemira u budućnosti će osnažiti niz ključnih sektora, od nadzora i civilne zaštite, preko upravljanja kriznim situacijama, do zaštite kritične infrastrukture, nacionalne sigurnosti i otpornosti Europe. Planirano je i uvođenje širokopojasnih satelitskih usluga za poslovne korisnike. Claudia Nemat, članica Uprave Deutsche Telekoma za tehnologiju i inovacije, naglašava: 'Naš kontinent treba povezivost koja je istovremeno sigurna i moderna. IRIS² donosi upravo to. Time jačamo tehnološki suverenitet Europe, a Deutsche Telekom pridonosi izgradnji prekogranične digitalne infrastrukture budućnosti , uvijek s fokusom na ljude.' Nacionalna sigurnost i napredna satelitska povezanost Projekt IRIS² osmišljen je kao odgovor na hitne i dugoročne izazove u područjima sigurnosti, zaštite i otpornosti. Pružanjem naprednih komunikacijskih usluga za potrebe državnih institucija te premošćivanjem digitalnog jaza unutar Europske unije, IRIS² snažno doprinosi tehnološkoj neovisnosti Europe. Program pritom već danas uzima u obzir potrebe sutrašnjice, čime postavlja temelje za digitalizirano europsko društvo budućnosti. Satelitski sustav osigurat će širokopojasnu povezivost u ruralnim i urbanim sredinama, za javne i za privatne korisnike. Sustav će se sastojati od ukupno 282 satelita raspoređenih u različitim orbitama – 264 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), koji će omogućiti komunikacijske usluge te 18 satelita u srednjoj orbiti (MEO), koji će proširiti pokrivenost na globalnu razinu i pružati specijalizirane usluge. Sinergija javnog i privatnog sektora za Europu Konzorcij SpaceRISE će dizajnirati, isporučiti i upravljati inovativnim višeorbitnim sustavom povezivanja EU pod nazivom IRIS², što predstavlja suradnju javnog i privatnog sektora. Ta suradnja jamči da će razvijena rješenja zadovoljiti najviše standarde i zahtjeve digitalnog okruženja koje se neprestano mijenja. U konzorciju SpaceRISE sudjeluju vodeći operatori satelitskih mreža: SES, Eutelsat i Hispasat. Uz Deutsche Telekom, tu su i drugi poznati proizvođači iz različitih segmenata satelitskog komunikacijskog ekosustava. Također, SpaceRISE se obvezuje na inkluzivnu suradnju i otvorenost prema najinovativnijim razvojnim inicijativama europskog opskrbnog lanca. Više informacija o SpaceRISE-u dostupno je na poveznici. vezane vijesti NOVA ERA U ORBITI Znanstvenici objavili zanimljivu prognozu: Vanzemaljci, porod na Marsu i – ratovi

