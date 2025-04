Crna rupa i magnetska polja: Kombinacija koja gasi stvaranje novih zvijezda

Zvijezde su izvor gotovo svih kemijskih elemenata u svemiru, uključujući one ključne za život (kakav poznajemo), poput ugljika i kisika. Ipak, unatoč desetljećima istraživanja, aspekti nastanka zvijezda još su uvijek obavijeni velom tajne - baš poput gustih, tamnih oblaka plina u kojima se rađaju mlade zvijezde. Promatranja Svemirskog teleskopa James Webb (JWST) regije Sagittarius C (Sgr C), područja stvaranja zvijezda u srcu Mliječne staze, sada rasvjetljavaju neke od tih zagonetnih procesa.

Iako se nalazi u jednom od najekstremnijih okruženja za nastanak zvijezda u našoj galaksiji, samo 200 svjetlosnih godina od supermasivne crne rupe Sagittarius A, i unatoč velikim zalihama molekularnog plina, Sgr C ne stvara onoliko zvijezda koliko bi astronomi očekivali. No 2023. teleskop James Webb je omogućio prvi infracrveni pogled u ovo zvjezdano 'rodilište', omogućujući znanstvenicima da zavire kroz guste oblake plina i prašine te uoče mlade zvijezde s većom jasnoćom.

Nova analiza tih promatranja otkrila je desetke svijetlih, igličastih niti vruće plazme, od kojih su neke dugačke nekoliko svjetlosnih godina te se protežu kroz regiju Sgr C. 'Definitivno nismo očekivali te niti', izjavio je Rubén Fedriani, postdoktorant istraživač u Institutu za astrofiziku Andaluzije u Španjolskoj i koautor dvaju novih znanstvenih radova. 'To je bilo potpuno slučajno otkriće.'

Fedriani i kolege vjeruju da su ove neobične niti oblikovane djelovanjem jakih magnetskih polja u okolini koja su sama po sebi oblikovana turbulentnim strujanjima plina što kruže oko crne rupe Sagittarius A, mase otprilike četiri milijuna puta veće od mase našeg Sunca. Ta magnetska polja možda su dovoljno snažna da se odupru gravitacijskom urušavanju molekularnih oblaka, procesu ključnom za nastanak zvijezda. One umjesto toga zbijaju materijal u guste niti koje možemo vidjeti na JWST-ovim slikama. To bi moglo objasniti zašto Sgr C stvara manje zvijezda nego što bi se očekivalo.