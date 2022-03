Content creatori, ne brinite! Izašao je najhot gadget 2022. godine

Tko nije upoznao bol i tjeskobu iščekivanja, nikad nije prednaručio Apple gadgete i onda čekao, čekao, čekao…

Što je toliko magično u Apple uređajima? Ako radite posao u kojem je svaki dan drugačiji, u kojem morate biti opremljeni brzim gadgetima i uz to snimati, montirati, ilustrirati i izrađivati kampanje dok ste izvan ureda ili doma, prepoznajete vrijednost svih Apple gadgeta. Veliki je plus što se Apple proizvodi mogu koristiti godinama bez problema s baterijom i kvarenjem, a poželjet ćete kupiti novi uređaj samo zato što je bolji performansama i izgledom, a ne zato što je prethodnik neupotrebljiv ili amortiziran.

Tko nije upoznao bol i tjeskobu iščekivanja, nikad nije prednaručio Apple gadgete i onda čekao, čekao, čekao… Techie geeks who get it, get it! Brojite dane i sekunde do tog magičnog trenutka kad otvarate kutiju, potegnete trakicu, prvo jednu, pa drugu, otvorite poklopac i dobijete magičnu poruku: „Designed by Apple in California.“ Nećemo previše duljiti - na tržište je upravo stigla nova serija Apple uređaja, a među proizvodima cijenom i kvalitetom se ističe iPad Air 5!

No, pravi digitalni umjetnici ostat će oduševljeni kada vide koji svi dodaci dolaze s novim iPadom. Za njihov dizajn zaslužan je NEXT ONE, proizvođač Apple premium dodataka. Nova olovka, zaštitni zaslon i neodoljivi case definitivno izdvajaju iz mase. Pametna olovka druge generacije, NEXT ONE iPad Scribble Pen, kompaktna je, elegantna i minimalistička olovka dizajnirana poput nagibnog pera, s kojom nema straha od trošenja zahvaljujući aluminijskoj leguri od koje je izrađena, te vrhu olovke od čistog bakra. Postavite standard u pisanju, crtanju i označavanju dokumenata zahvaljujući osjetljivosti na nagib kojom možete postići preciznost na razini piksela, poput prave olovke. I ne brinite za poziciju druge ruke dok koristite Scribble Pen – zahvaljujući odbijanju dlana, iPad automatski detektira olovku kao primarni senzor, zbog čega ruku možete odmoriti na zaslonu ekrana bez korištenja zaštitnih rukavica.

Još veća fora od olovke za skribomane je definitivno NEXT ONE „Paper like“ zaštita za ekran koja štiti zaslon uređaja od oštećenja, ogrebotina i prolijevanja tekućina, dok istovremeno pruža osjećaj papira za Scribble Pen. Imat ćete istinski osjećaj pisanja i crtanja na papiru, dok će ruka manje klizati po ekranu, uz smanjene tragove otiska prstiju. Tanka i laka zaštita za ekran neka postane vaše akrilno platno, najdraži blok za skice ili praktični popis za kupovinu!

No, zaštita ne bi bila potpuna bez Roll Casea za iPad s držačem za olovke koji štiti zaslon uređaja i olovku od ogrebotina. Izdržljiv, uz smanjenje otiske prstiju i izrađen od mekanog silikona, case omogućuje najbolju zaštitu do sad. Uz dva kuta potpore, automatsko isključivanje i uključivanje, jednostavan pristup tipkama i punjenje olovke bez otvaranja kućišta, NEXT ONE Roll Case je već sada naš omiljeni gadget dodatak.