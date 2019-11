Bill Gates dramatično: Prijeti nam pošast kakvu još nismo vidjeli

Nova zdravstvena prijetnja mogla bi ubiti i 30 milijuna ljudi u šest mjeseci

'Ako smo nešto mogli naučiti iz povijesti, to je da će se smrtonosna bolest proširiti planetom', istaknuo je Gates na raspravi koju je organizirao Massachusetts Medical Society and the New England Journal of Medicine.

Naglasio je kako za takav scenarij nismo spremni, naglašavajući nužnost bolje suradnje privatnog sektora, vlada i vojske.