Apple ima ozbiljan problem s iPhoneom, evo o čemu se radi

Zbog softverskih problema posebno su istaknuti modeli iPhone 7 i 7 Plus zbog toga što je nemoguće koristiti njihove mikrofone tijekom poziva ili zvučnike dok koristite aplikaciju za razgovore FaceTime

Na te probleme već se neko vrijeme žale korisnici Reddita, Twittera, Appleovog foruma za podršku...

Prema dokumentu objavljenom na web odredištu Mac Rumors Apple je serviserima rekao kako trebaju obaviti provjeru zvuka. Ako se pojavi upozorenje kako uređaj ne može prepoznati dock ili kako dodatak nije podržan, iPhone je spreman za servis.

Pošto je preporučen popravak hardvera, čini se kako je riječ o softverskom propustu kojeg u Appleu ne mogu riješiti uobičajenom nadogradnjom operativnog sustava. Zasad još nije jasno hoće li Apple naplatiti popravak ovako oštećenog smartfona ukoliko je isteklo jamstvo.

Više informacija možete potražiti na Appleovim stranicama za korisničku podršku ako otvorite kategoriju iPhone, pa redom Repairs & Physical Damage, Unable to Hear Through Receiver or Speakers, Built-in Speaker, Bring In For Repair, piše Forbes.