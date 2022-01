'Ako se po jutru dan poznaje, CES nam je bio jako koristan. Već imamo konkretne dogovore od Amerike do Japana'

O Clockwork Briefcaseu

Clockwork Briefcase je uzbudljiva kooperativna elektronička društvena igra koja simulira situaciju iz holivudskih akcijskih filmova u kojima je potrebno deaktivirati eksplozivnu napravu skrivenu u koferu prije nego što tajmer dođe do nule.

Igra je namijenjena za dva igrača, a termin kooperativna znači da se oni ne natječu jedan protiv drugog, već da zajedno pokušavaju pobijediti igru, tj. deaktivirati bombu.

Jedan igrač silom prilika našao se ispred bombe koju ne zna deaktivirati dok drugi igrač igra ulogu eksperta za deminiranje koji ima sve potrebne upute, ali ne može vidjeti uređaj jer se nalazi na telefonskoj vezi s prvim igračem.

O njihovim komunikacijskim vještinama najviše ovisi hoće li uspjeti deaktivirati bombu na vrijeme.

'Igra je do sada postigla zapažen uspjeh gdje god se pojavila. Od sedam startup i gejmerskih natjecanja na koja smo bili prijavljeni, pobijedili smo čak dva puta, a dva puta smo bili drugi. Od svih pobjeda najvažnija nam je bila na Idea Knockoutu u Zagrebu, koja nam je osigurala odlazak na CES ove godine. Do sada smo s Clockwork Briefcaseom obišli 14 gradova u osam zemalja, mnoge i po više puta. Ne računajući odlazak u Las Vegas, do sada smo proputovali preko 22.000 kilometara s njom', kažu nam iz Codelaba.