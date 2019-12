A što internet kaže na sučeljavanje? Jedan kandidat pomeo je konkurenciju, otkrivaju nam stručnjaci

Komunikacijski stručnjaci danas imaju pune ruke posla. Nakon sinoćnjeg sučeljavanja predsjedničkih kandidata na HTV-u, podaci Google Trendsa pokazali su da je najviše pažnje izazvao nastup kandidata Darija Juričana, političkog trola koji ismijava političku zbilju, kiti se imenom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i nudi pristup korupciji 'svima, a ne samo njima'

Što se to sinoć dogodilo, treba li vjerovati podacima koje objavljuje Google Trends, u čemu se ti podaci razlikuju od onih koje objavljuju različiti mediji, tiskani, portali ili televizije, i što se to sinoć zapravo dogodilo, pitamo komunikacijske stručnjake Željka Rihu i Krešimira Dominića .

'Dogodilo se to da je Dario Juričan održao lekciju ostalim kandidatima na jučerašnjoj debati o tome kako se držati ključnih poruka', kaže komunikacijski stručnjak Željko Riha . 'Za razliku od ostalih protukandidata, posebice Miroslava Škore koji je djelovao pogubljeno, Juričan se konstantno držao svog cilja kampanje - a to je sarkastični pogled na korupciju u ovoj državi. Njegov sarkazam i ironija je uspjela kod nekih protukandidata izazvati i simpatije i nervozu u isto vrijeme.'

'Ključno je pogledati i razumijeti tko je izvor informacija', objašnjava Krešimir Dominić, direktor planiranja i razvoja u Komunikacijskom laboratoriju i iskusni stručnjak u organizaciji događaja, odnosima s javnošću i komunikaciji na društvenim mrežama. 'Svaki portal ima svog omiljenog kandidata kojeg podržavaju njegovi čitatelji. To je prva zamka. No kad govorimo o Google Trendsu, to je ozbiljan izvor informacija kojem možemo vjerovati.'

Google Trends predvidio rezultat prošlih izbora

'Google Trends je besplatan alat koji se ne temelji na znanstvenom istraživanju, ali može biti vrlo prediktivan', slaže se i Želko Riha. 'U marketingu ga koristimo, kako mu samo ime kaže, za trendove na raznim tržištima, usporedbe brendova, proizvoda i usluga s konkurencijom. Da on može biti točan, pokazao je uoči prošlih izbora 2014., kad je uporno pokazivao veću popularnost Kolinde Grabar-Kitarović u odnosu na Ivu Josipovića. Danas svi znamo rezultat tih izbora. Iako je pobjeda bila tijesna, Grabar-Kitarović je te izbore dobila.'