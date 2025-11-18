škotska - danska 4:2

Zvijezda Škotske: Ma, dajte, igrali smo očajno, ali koga briga...

S. M.

18.11.2025 u 23:20

Slavlje igrača Škotske
Slavlje igrača Škotske Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia
Bionic
Reading

Škotska je u odlučujućoj utakmici kvalifikacija za SP u infarktnoj utakmici pobijedila Dansku 4:2 i nakon 28 godina će igrati ponovno na Svjetskom prvenstvu.

Škotima je u Glasgowu igrala samo pobjeda protiv Danske i povela je već u 3. minuti golom Scotta McTominaya. Danci su se vratili golom Hojlunda iz penala u 57. minuti, ali su ostali s desetoricom nakon isključenja Kristensena u 61. minuti.

vezane vijesti

McTominayev gol bio je jedini udarac Škota na gol sve do same završnice susreta, a onda je Shankland u 78. minuti pogodio za 2:1 da bi Danci šokirali Hampden Park golom Dorgua za 2:2 u 81. minuti.

No, Škoti se nisu predavali i u trećoj minuti sudačke nadoknade Tierney je fantastičnim golom donio Škotskoj vodstvo 3:2, a njihov plasman na SP potvrdio je McLean golčinom s centra u osmoj minuti nadoknade.

'Ma, dajte, igrali smo očajno, ali zaista koga briga. Danska je i s desetoricom bila bolja. Toliko smo patili svih ovih godina i stvarno ne mogu doći k sebi od oduševljenja', rekla je zvijezda Aston Ville John McGinn i dodao:

'Ovo je grupa jako skromnih momaka koji jako vole svoju zemlju i koji su sve dali za ovo. Iskreno, kad smo primili gol za 2:2, ja sam već počeo razmišljati o dodatnim kvalifikacijama. Pomislio sam 'Ne opet'... Ali, kad je taj gol za 3:2 ušao... Mislim da to više nikad u karijeri neću osjetiti na terenu'.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POZNATI SUPARNici

POZNATI SUPARNici

Evo s kime BiH može igrati u baražu za Svjetsko prvenstvo
SLOMLJENO SRCE

SLOMLJENO SRCE

Izbornik BiH neutješan nakon utakmice: Evo što je rekao
NEVJEROJATNO

NEVJEROJATNO

Pogledajte bizaran gol kojim je BiH ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo

najpopularnije

Još vijesti