Zvijezda Škotske: Ma, dajte, igrali smo očajno, ali koga briga...

Škotima je u Glasgowu igrala samo pobjeda protiv Danske i povela je već u 3. minuti golom Scotta McTominaya . Danci su se vratili golom Hojlunda iz penala u 57. minuti, ali su ostali s desetoricom nakon isključenja Kristensena u 61. minuti.

McTominayev gol bio je jedini udarac Škota na gol sve do same završnice susreta, a onda je Shankland u 78. minuti pogodio za 2:1 da bi Danci šokirali Hampden Park golom Dorgua za 2:2 u 81. minuti.

No, Škoti se nisu predavali i u trećoj minuti sudačke nadoknade Tierney je fantastičnim golom donio Škotskoj vodstvo 3:2, a njihov plasman na SP potvrdio je McLean golčinom s centra u osmoj minuti nadoknade.

'Ma, dajte, igrali smo očajno, ali zaista koga briga. Danska je i s desetoricom bila bolja. Toliko smo patili svih ovih godina i stvarno ne mogu doći k sebi od oduševljenja', rekla je zvijezda Aston Ville John McGinn i dodao:

'Ovo je grupa jako skromnih momaka koji jako vole svoju zemlju i koji su sve dali za ovo. Iskreno, kad smo primili gol za 2:2, ja sam već počeo razmišljati o dodatnim kvalifikacijama. Pomislio sam 'Ne opet'... Ali, kad je taj gol za 3:2 ušao... Mislim da to više nikad u karijeri neću osjetiti na terenu'.