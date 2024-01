Zvijezda Formule 1 potpisala višegodišnji ugovor

'S obzirom na to što smo uspjeli napraviti prošle godine, s obzirom na to da je ovo momčad u kojoj sam od početka karijere, to je ekipa s kojom želim nastaviti svoju priču i ostvariti ciljeve koje sam si zacrtao, a to su pobjede i osvajanje naslova svjetskog prvaka. McLaren je momčad s kojom to želim napraviti. Oni su me uveli u svijet formule 1 i dali mi priliku', izjavio je Norris u službenom priopćenju, a osvrnuo se i na glasine da je bio na meti Red Bulla.

'Doista, ništa od bilo koje druge momčadi nije dovoljno uvjerljivo da bih ikada pomislio ozbiljnije razmišljati o odlasku u drugu ekipu. Koliko god želim biti u momčadi koja je najbrža, postoji i element da sam u ekipi jer volim natjecanje, volim se zabavljati i u svemu tome uživam.'

Kako je u rujnu prošle godine Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri produžio ugovor, McLaren bi ovu vozačku postavu trebao imati još najmanje tri sezone.

Ipak, neiznošenje detalja Norrisovog novog ugovora, ostavilo je prostor za špekulacije o postojanju klauzule koja bi 24-godišnjem Britancu omogućila da prije isteka ugovora napusti McLaren.

'Nekad se govori o uvjetima iz ugovora, a nekad ne. Ne vidim nijedan razlog za objavljivanje detalja bilo čijeg ugovora', poručio je glavni operativac McLarena Zak Brown.