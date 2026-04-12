Zvijezda Cityja proglašena igračem utakmice pa napravila nešto što nitko nije očekivao

U vremenu kada individualne nagrade često dolaze u prvi plan, ova priča pokazala je da nogomet i dalje ima svoje ‘tihe heroje’.

Zabio pa odbio nagradu

Marc Guéhi bio je jedan od ključnih igrača u pobjedi Manchester Cityja protiv Chelseaja 3:0. Engleski reprezentativac zabio je protiv svog bivšeg kluba i odigrao odličnu utakmicu u dresu momčadi Pepa Guardiole.

City je pitanje pobjednika riješio u drugom poluvremenu. Nico O’Reilly zabio je za 1:0 odmah nakon odmora, a zatim su Guéhi i Jérémy Doku potvrdili uvjerljivu pobjedu kojom su se ‘građani’ približili vrhu ljestvice.

Gesta koja je oduševila sve

Nakon utakmice Guéhi je proglašen igračem utakmice, no uslijedio je neočekivan potez. Umjesto da prihvati nagradu, odlučio ju je predati suigraču Rayanu Cherkiju.

Razlog? Upravo je Cherki asistirao i Guéhiju i O’Reillyju za pogotke, pa je branič Cityja smatrao da priznanje pripada njemu.

Dvojac je potom zajedno krenuo prema svlačionici, dok je Cherki uz osmijeh nosio nagradu.

'Najskromniji igrač kojeg ćete vidjeti'

Ovaj potez izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su navijači nahvalili Guéhija zbog njegove skromnosti.

'Guéhi je dao nagradu Cherkiju. Najskromniji nogometaš kojeg ćete vidjeti', napisao je jedan korisnik.

'Čak i Guéhi zna da je Cherki trebao biti igrač utakmice', dodao je drugi, dok su mnogi istaknuli da je riječ o potezu pravog lidera.

Fokus na momčad

Sam Guéhi nakon utakmice nije želio isticati individualni učinak.

'U drugom poluvremenu smo odigrali jako dobro. Želimo napredovati i biti još bolji. Kada imate ovakve igrače, to je fantastično. Najvažnije je da smo odradili posao i sada se okrećemo sljedećoj utakmici', poručio je.

Utakmica protiv Arsenala koja slijedi mogla bi dodatno definirati borbu za vrh, ali jedno je sigurno - Guéhijev potez već je osvojio nogometni svijet.