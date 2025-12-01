BEZ BODOVA

Zrinka Ljutić: Razočarana sam

01.12.2025

Nakon dugo vremena hrvatsko žensko skijanje ostalo je bez predstavnica u drugoj vožnji. Zrinka Ljutić ispala je u prvoj vožnji slaloma u Copper Mountainu, a Leona Popović završila je na 36. mjestu.

'Odlično sam krenula u prvoj vožnji, jako dobro sam se osjećala na snijegu i mislim da sam pokazala najbolje skijanje ove sezone, do te jedne male tehničke pogreške koja je rezultirala kašnjenjem i haklanjem, bilo mi je jako žao u trenutku, ali to je već iza mene', rekla je Ljutić i nastavila:

'Nije mi sjelo jer sam stvarno super skijala, jako sam se potrudila oko svega, da sve prođe dobro, a kad se to desi, to je razočaranje, ali to je i samo sport na kraju krajeva. Sezona je duga i uopće ne sumnjam da ću se vratiti.'

